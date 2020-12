Erickson anuncia certificação final pela FAA das pás compostas do rotor principal no S-64F e no CH-54B

Do histórico ao lendário

PORTLAND, Oregon, 7 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Erickson Incorporated – operadora, administradora e fabricante líder mundial de aeronaves utilitárias – anunciou a certificação final da FAA para as pás compostas do rotor principal no S-64F e no CH-54B.

No início deste ano, a Erickson anunciou a aprovação da FAA para o modelo S-64E. O anúncio conclui a certificação do S-64F e do CH-54B, solidificando a certificação da FAA para toda a frota de modelos S-64 Air Crane® E e F, bem como para os modelos CH-54 Skycrane A e B. O design avançado das pás oferece melhor desempenho, especialmente em temperaturas elevadas e grandes altitudes.

Essa certificação traz vantagens consideráveis, como:

ganhos de desempenho;

economia de combustível;

vibração reduzida, o que significa menos desgaste e fadiga em toda a aeronave;

intercambiabilidade das pás com os modelos E/A.

"Foi muito difícil, porém extremamente gratificante acompanhar este projeto até a conclusão. Há muito sangue, suor e lágrimas nessas pás." – Billy Johnson, engenheiro-chefe da Erickson Incorporated

Sobre a Erickson

A Erickson é uma provedora líder global de serviços de aviação, especializada em defesa e segurança nacional, manutenção, reparo e revisão (MRO), fabricação e serviços civis. Os serviços de fabricação e MRO da Erickson incluem a produção do helicóptero S-64 Air Crane®, como fabricante de equipamentos originais (OEM), e a produção de peças essenciais para OEMs da indústria aeroespacial. Os serviços aéreos comerciais incluem a operação de 20 helicópteros S-64 Air Crane®, pertencentes e operados pela Erickson, para combate a incêndios, construção de linhas de transmissão, exploração madeireira e HVAC, além de serviços de carga pesada para a indústria de petróleo e gás. Fundada em 1971, a Erickson está sediada em Portland, Oregon (EUA), com operações na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio, África, Ásia-Pacífico e Austrália.

Para obter mais informações sobre nossos produtos e serviços, visite ericksoninc.com

We Are Erickson. Tested and Trusted®.

FONTE Erickson Incorporated

