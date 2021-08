Erickson Inc. inicia avaliação de alternativas estratégicas para acelerar o crescimento nas operações aéreas e de MRO

PORTLAND, Ore., 6 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Erickson Inc. anunciou que contratou a Houlihan Lokey, Inc. para explorar alternativas estratégicas para acelerar o crescimento da empresa e manter sua posição de liderança no setor.

"Estamos em busca de um parceiro estratégico que compartilhe nossa visão, nosso compromisso com os clientes e funcionários e que possa agregar valor estratégico e operacional ao setor de aviação e aeroespacial", afirmou Doug Kitani, CEO e diretor.

Fundada em 1971, os serviços de fabricação e de MRO da Erickson incluem a fabricação do helicóptero S-64 Air Crane® como fabricante original de equipamentos (OEM), bem como a fabricação de peças-chave para OEMs aeroespaciais. Os serviços aéreos comerciais incluem a operação de 20 helicópteros S-64 Air Crane® pertencentes e operados pela Erickson para combate a incêndios, construção de linhas de energia, colheita de madeira, AVAC e elevação pesada especializada para petróleo e gás.

"Nosso objetivo é atualizar os grandes ativos da Erickson, incluindo avanços tecnológicos no helicóptero guindaste Super Air S-64 e expandir nossas capacidades em MRO. Um novo parceiro estratégico complementará nossos pontos fortes, impulsionará a Erickson ao próximo nível e posicionará a empresa, com seu legado e expertise, como líder de primeira escolha no suporte de MRO em nível de OEM para as mais exigentes operações aéreas", acrescentou Kitani. "Como uma empresa comprovada e resiliente, nossos funcionários e parceiros nos habilitam e nos capacitam a cumprir nossa missão com o mais alto padrão."

Somos Erickson. Testado e confiável®.

SOBRE A ERICKSON

A Erickson é uma provedora líder global de serviços de aviação especializada em defesa e segurança nacional, fabricação, Manutenção, Reparo e Operação (MRO) e serviços civis. Os serviços de fabricação e de MRO da Erickson incluem a fabricação do helicóptero S-64 Air Crane® como fabricante original de equipamentos (OEM), bem como a fabricação de peças-chave para OEMs aeroespaciais. A Erickson também é a detentora de certificados para os helicópteros Bell 214ST e B/B1. Os serviços aéreos comerciais incluem a operação de 20 helicópteros S-64 Air Crane® pertencentes e operados pela Erickson para combate a incêndios, construção de linhas de energia, colheita de madeira, AVAC e elevação pesada especializada para petróleo e gás. Fundada em 1971, a Erickson está sediada em Portland, Oregon, EUA, e mantém operações na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio, África, Ásia-Pacífico e Austrália.

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS, ACESSE ERICKSONINC.COM

Contato: [email protected]

FONTE Erickson Incorporated

Related Links

www.ericksoninc.com



SOURCE Erickson Incorporated