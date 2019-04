Erlebe einen unvergesslichen Sommer in Dubai mit speziellen Übernachtungspaketen der Emaar Hospitality Group

In den Address Hotels + Resorts der Premium-Luxusklasse und den Vida Hotels and Resorts für einen anspruchsvollen Lifestyle kommen die Gäste in den Genuss von bis zu drei kostenlosen Übernachtungen. Auch Rove Hotels, die gemeinsam von Emaar Properties und Meraas entwickelte Hotelmarke des mittleren Segments, bietet spezielle Sommertarife.