ERNENNUNG DES RSPO-CEO

D'Cruz verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich der Nachhaltigkeit und arbeitet an einer Reihe von globalen Entwicklungsherausforderungen, darunter Umweltschutz, Klimawandel, Armutsbekämpfung, wirtschaftliche Entwicklung und Katastrophenhilfe. In seiner letzten Position als Sonderberater für strategische Planung und Innovation beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) in New York leitete er in direkter Zusammenarbeit mit dem Leiter des UNDP die Bereiche globale Strategieentwicklung, Zukunftsforschung und Innovation.