Eröffnung der Jahreskonferenz der International Mountain Tourism Alliance 2020 am 18. November

GUIYANG, China, 21. November 2020 /PRNewswire/ -- Am 18. November ist in Guiyang die Jahreskonferenz der International Mountain Tourism Alliance 2020 eröffnet worden. Mehr als 300 Personen aus internationalen Organisationen, IMTA-Mitglieder, Tourismus-Experten, Wissenschaftler und Unternehmensvertreter kamen am Hauptsitz der IMTA zusammen, um online und offline tiefgründige Diskussionen über die Erholung und Wiederbelebung der Tourismusbranche in der Zeit nach der Pandemie zu führen.