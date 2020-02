Eröffnung des 7. Campus der SKEMA Business School in Südafrika

Alice Guilhon, Dekanin von SKEMA, sagte in ihrer Ansprache an die Studenten: "Sie sind Wegbereiterinnen und Wegbereiter; ich hoffe, dass Sie das Beste aus diesem neuen Abenteuer in Südafrika machen werden. Diese Erfahrung wird Sie höchstwahrscheinlich tiefgreifend verändern. Sie werden eine Menge lernen in Sachen Lebensstil, Offenheit und kulturelle Vielfalt. Sie werden die ersten SKEMA-Botschafter in Südafrika sein und zeigen, dass die Globalisierung der Bildung definitiv ein Gewinn, ein Wettbewerbsvorteil für Studenten, die Gesellschaft und insbesondere für Unternehmen ist."

Der emeritierte Professor Michael Osbaldeston, Associate Director of Quality Services bei EFMD und Strategic Advisor für Südafrika an der SKEMA Business School, versicherte: "Ich glaube, dass die Möglichkeiten hier grenzenlos sind. Neben einer wachsenden Zahl von Studenten im Grund- und Aufbaustudium, die Zugang zu den Programmen und Einrichtungen der Stellenbosch University haben, freuen wir uns darauf, Studenten aus Stellenbosch an den SKEMA-Campussen auf der ganzen Welt willkommen zu heißen, so wie wir es auch mit unseren anderen Partnern auf der ganzen Welt getan haben."

In den ersten Tagen sind verschiedene Aktivitäten geplant, um den Pionier-Studenten zu helfen, sich niederzulassen und ihre Umgebung zu entdecken. Sie werden die Gelegenheit haben, die Stadt Kapstadt, das Kap der Guten Hoffnung und die Umgebung des Campus, der eingebettet im Herzen der Berge und umgeben von Weinbergen liegt, sowie das reiche Studentenleben der Stadt Stellenbosch zu erkunden.

https://www.skema.edu/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1092599/SKEMA_Business_School_South_Africa.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/931024/SKEMA_Logo.jpg

SOURCE SKEMA Business School