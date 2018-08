Errichtung von Freihandelszone und Hafen in Hainan wird durch Fachkräfterekrutierungsstellen im Ausland unterstützt

HAIKOU, China, 11. August 2018 /PRNewswire/ -- Anfang August hat die Hainan Association for Science and Technology in Zusammenarbeit mit Sino-European Innovation Institute, CAST-FCPAE European (Belgien) Base for Innovation and Entrepreneurship und Japan-China Science, Technology and Culture Center drei exklusive Fachkräfterekrutierungsstellen für Hainan in Europa und Japan (Tokio) und im VK eröffnet. Mit dieser neuen Initiative will Hainan, Chinas größte Sonderwirtschaftszone, laut der offiziellen Webseite der Volksregierung der Provinz Hainan (www.hainan.gov.cn) qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland anwerben.

Mit den drei Stellen sollen Europäern und Japanern die sozioökonomische Entwicklung, die Innovationskultur und das günstige unternehmerische Umfeld in Hainan vorgestellt werden. Dort können sich interessierte Fachkräfte über Rekrutierungsmaßnahmen für potenzielle Innovations- und unternehmerische Projekte informieren. Die Stellen dienen auch als Bindeglied für ausländische Fachkräfte und Teams für Innovation und unternehmerische Initiativen in Hainan sowie Hightech-Programme bei der Zusammenarbeit mit den Kollegen in Hainan. Es sollen feste Beziehungen mit qualifizierten Fachkräften und ausländischen Arbeitsgruppen in Europa und Japan entstehen.

Nach Aussage von Zhao Wei, Leiter des Büros für Personalentwicklung der Provinz Hainan, hat Hainan im Mai eine zentrale Plattform für das Personalwesen in der Provinz aufgelegt, um die Rekrutierung zu unterstützen. Im Jahresvergleich ist die Zahl der auf Jobmessen rekrutierten Fachkräfte um nahezu 30 % gestiegen. Mit den drei neuen Fachkräfterekrutierungsstellen in Europa und Japan treibt Hainan die globale Fachkräftegewinnung für die Wirtschaft voran.

Im April dieses Jahres hat die Zentralregierung erklärt, sie werde die Transformation der Provinz Hainan in eine Pilotzone für Freihandel und die Errichtung eines chinesischen Freihandelshafens unterstützen. Dazu sollen systematisch entsprechende Regelwerke und Systeme entwickelt werden.

In den vergangenen vier Monaten hat Hainan mehrere seiner Programme kontinuierlich weiterentwickelt, darunter das „100-Tage-Investitionsprojekt", Visafreiheit für 59 Länder und „Eine Million Fachkräfte für Hainan". Hainan drängt verstärkt auf den internationalen Markt.

Bislang haben mehr als 300 in- und ausländische Unternehmen in Hainan Partner gefunden. Es wurden über 60 gemeinsame Investitionsabkommen geschlossen, unter anderem von internationalen Großkonzernen wie Alibaba, PWC, Tencent, Temasek, General Electric, Qualcomm, CTS und Datang Group.

www.hainan.gov.cn