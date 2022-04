ERS electronic dévoile son ADM330 nouvelle génération avec un nouveau design et des fonctionnalités avancées

Plus tôt ce mois-ci, l'entreprise a été reconnue pour son innovation continue et sa contribution aux technologies d'intégration hétérogènes en remportant le prix InCites 3D de « Fournisseur d'équipement de l'année ».

ERS dévoile une première image de son ADM330 nouvelle génération, qui originellement d'apparence métallique mate s'éclaircit pour correspondre à la plupart des équipements trouvés dans une salle blanche. En outre, la machine est désormais entièrement conforme aux normes GEM300 SEMI, permettant ainsi une intégration transparente dans les fabrications automatisées et les architectures industrie 4.0. Les performances de réglage de déformation ont également été améliorées grâce à une conception unique de mandrin thermique qui permet une forte performance de vide trois fois meilleure que son prédécesseur. Enfin, la nouvelle ADM330 offre une fonctionnalité logicielle complémentaire intégrée permettant le marquage laser autonome pour une meilleure traçabilité des plaquettes.

« Nous sommes très heureux de présenter la dernière mise à niveau de notre machine signature. Grâce à ces améliorations, nous continuons à fournir un système robuste qui répond aux exigences de processus en constante évolution d'emballage avancé », explique Debbie-Claire Sanchez, responsable Unité commerciale d'équipements en éventail chez ERS electronic.

« La valeur du marché de l'emballage en éventail devrait atteindre plus de 3,4 milliards de dollars USD d'ici 2026 à un TCAC de 14 %1, principalement alimenté par la 5G, le HPC et les applications IoT2 », affirme Gabriela Pereira, analyste de la technologie et du marché, Semi-conducteur, Mémoire et Informatique chez Yole Développement (Yole) . « Dans ce contexte dynamique, l'un des principaux défis techniques est la déformation des plaquettes reconstituées en raison de l'inadéquation des coefficients de dilatation entre les différents matériaux appliqués. La nouvelle génération d'équipement de debonding ERS ADM330 dévoilée aujourd'hui par ERS electronic est une solution qui permettra d'améliorer l'ajustement de la déformation et contribuera à réduire les pertes de rendement. »

