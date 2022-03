ERS electronic stellt die nächste Generation des ADM330 mit neuem Design und erweiterten Funktionen vor

ERS gewährt nun einen ersten Blick auf die nächste Generation der ADM330, die ihr bisher mattes metallisches Aussehen in eine reine, weiße Oberfläche geändert hat, die zu den meisten Geräten in einem Cleanroom passt. Darüber hinaus ist die Maschine jetzt vollständig konform mit den GEM300 SEMI-Standards, was eine nahtlose Integration in automatisierte Fabs und Industrie 4.0-Architekturen ermöglicht. Die Leistung bei der Warpage-Adjustment wurde ebenfalls verbessert, und zwar dank eines einzigartigen thermischen Chuck-Designs, das eine starke Vakuumleistung ermöglicht, die dreimal besser ist als die des Vorgängers. Schließlich bietet der neue ADM330 eine implementierte Zusatzsoftwarefunktion, die eine eigenständige Lasermarkierung für eine verbesserte Rückverfolgbarkeit von Wafern ermöglicht.