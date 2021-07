Erste Flotte von EV-Bussen ausgeliefert, Yutong startet in die Zukunft des grünen Transports in Katar

Zu diesem Anlass lud S.E. Herr Jassim bin Saif Al-Sulaiti symbolisch zum allerersten Mal in Katar einen Elektrobus auf. Der Minister sagte, dass die Ankunft dieser EV-Flotte einen wichtigen Schritt in Katars Plan für den öffentlichen Nahverkehr 2030 darstelle.

Dies ist die erste Lieferung im Rahmen von Katars Rekordbestellung von 741 Elektrobussen bei Yutong. Seit Erhalt dieser Bestellung im November 2020 hat Yutong mit den lokalen Regierungen und verschiedenen Produktions- und Serviceabteilungen zusammengearbeitet, um trotz der Einschränkungen durch die Pandemie eine pünktliche Auslieferung zu gewährleisten.

Die Elektrobusse sind an die lokalen Transportbedürfnisse und Wetterbedingungen angepasst und mit einem effizienten Flüssigkeitskühlsystem sowie einer 350-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Batterie ausgestattet - der sichersten Technologie in heißem Klima. Voll aufgeladen bietet der Bus eine durchschnittliche Reichweite von über 200 km.

Yutong Bus arbeitet eng mit der Regierung von Katar und anderen Partnern zusammen, um die lokale grüne Transformation zu unterstützen. In der nächsten Zukunft wird eine KD-Fabrik errichtet, um EV-Busse vor Ort zu entwickeln und herzustellen, die den besonderen geografischen und klimatischen Bedingungen in Katar Rechnung tragen.

Gemäß dem Markenkonzept „better bus better life" (bessere Busse, ein besseres Leben) will Yutong mit relevanten Parteien wie Mowasalat zusammenzuarbeiten, um eine Win-Win-Kooperation beim Aufbau eines umweltfreundlicheren, effizienteren und nachhaltigen öffentlichen Verkehrssystems der Zukunft zu erreichen.

Informationen zu Yutong

Yutong Bus Co., Ltd. ist ein modernes Produktionsunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Bussen spezialisiert hat. Sein jährliches Umsatzvolumen erreicht 70.000 Einheiten, darunter bislang 140.000 New-Energy-Busse. Yutong Bus verkauft in großem Umfang Busse mit in über 30 Ländern auf sechs Kontinenten mit einem Marktanteil von über 36 % in China und über 13 % weltweit.

