Erste Wettbewerbsshow aus der Welt des Cannabisgeschäfts „The Next Marijuana Millionaire™" veröffentlicht Vorschau-Trailer

BigMike veröffentlicht den Vorschau-Trailer dieser mit großer Spannung erwarteten Reality-Show exklusiv auf CNN Entertainment , in der sechzehn angehende Unternehmer um den ultimativen Preis konkurrieren und dabei ihren Geschäftssinn, ihren Charakter und ihr Stehvermögen auf die Probe stellen. Jede ausgeklügelte Challenge spiegelt die Intensität des wahren Lebens wider, mit der in der heutigen, boomenden Cannabisindustrie versucht wird, es nach ganz oben zu schaffen.

Der Gewinner bekommt den Hauptpreis im Wert von bis zu 1 Million Dollar und eine Partnerschaft mit BigMike, die nicht nur ihr beider Leben, sondern auch die Richtung des mehrere Milliarden Dollar schweren Cannabismarktes verändern wird.

Die vollständige Staffel von The Next Marijuana Millionaire™ https://themjmshow.com/ wird am 15. August 2020 weltweit erstmals auf wichtigen Streaming-Diensten wie Amazon Prime und Pluto TV zu sehen sein. Die Zuschauer können auch über Apple TV, Roku, Social Club TV, iOS und Android oder Smart TV mit dabei sein.

Die erste Wettbewerbsshow aus der Welt des Cannabisgeschäfts hat eine internationale Präsenz mit Untertiteln in mehreren Sprachen.

Cannabis wird sich bis 2022 zu einer globalen 30 Milliarden Dollar schweren Industrie entwickeln und alle wollen dabei sein. Wer wird The Next Marijuana Millionaire™?

Die Konkurrenz ist gewaltig. Die Einsätze waren noch nie so hoch.

Folgen Sie @mjmshow @bigmike

Der Gründer und CEO von Advanced Nutrients, „Godfather of Good Cannabis" Michael „BigMike"' Straumietis ist in Hollywood sehr gefragt, da er sein Fachwissen als Berater für Emmy-Gewinner-Shows wie Weeds von Showtime, die CSI-Franchise und Seth Rogans Film Ananas Express zur Verfügung gestellt hat. Seit 1983 hat BigMike den Anbau von Millionen von Pflanzen beaufsichtigt und zeichnet für 53 Innovationen in der Welt des Cannabisanbaus verantwortlich, die dazu beitragen, der Pflanze zu ihrem wahren genetischen Potenzial zu verhelfen. Er gründete 1999 die Firma Advanced Nutrients und führte das weltweit umfassendste Nährstoffsystem für den Cannabisanbau ein. BigMike hatte auch Auftritte in zahlreichen Nachrichtenbeiträgen, darunter Cheddar, Huffington Post, Fox Business, Business Insider, Entrepreneur und Yahoo! Finance.

MEDIENKONTAKT:

Clarie Darnell

Tel.: +1 310 270 5054

Advanced Nutrients

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1223614/Next_Marijuana_Millionaire_Trailer.mp4

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1223615/NMJM_Logo.jpg

SOURCE Advanced Nutrients