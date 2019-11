Erster Saudi-GB-Stabilisierungsworkshop in Riad

SDRPY und SU der britischen Regierung bilden mehr als 80 Experten aus 14 saudischen Regierungsstellen aus

RIAD, Saudi-Arabien, 13. November 2019 /PRNewswire/ -- Beamte des „Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen" (SDRPY) haben gemeinsam den ersten saudi-britischen Stabilisierungsworkshop mit Kollegen der Stabilisation Unit (SU) des „Department for International Development" (DFID), des „Foreign and Commonwealth Office" (FCO), des Verteidigungsministeriums, der britischen Botschaft Riad und der britischen Botschaft in Jemen organisiert. Der Workshop behandelt den britischen Ansatz zur Stabilisierung des Sicherheits- und Justizsektors, der britischen Fusionsdoktrin und des regierungsweiten Ansatzes.