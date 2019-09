Erstes Digital Health Wearable Glove-System für Arthrose-Patienten startet mit Pilotversuchsreihe und medizinischen Tests vor Markteinführung

MADRID, 30. September 2019 /PRNewswire/ -- QUANTIC NANOTECH, eine Produktabteilung der spanischen DEMAC S.A. Group, die diesjährig das erste im häuslichen Umfeld anwendbare Wearable-System zur Arthrose-Behandlung, den Handschuh „QNANO GLOVE", auf der CES 2019 in Las Vegas vorgestellt hatte, kündigte heute die Möglichkeit an, sich für eine kostenfreie Behandlung zu registrieren, die im Rahmen einer neuen Reihe von medizinischen Pilotversuchen vor Markteinführung für Patienten in ausgewählten Krankenhäusern in Madrid angeboten wird. Die jedermann offenstehende Anmeldung ist aufgrund der hohen Nachfrage nur innerhalb eines limitierten Zeitraums bis zum 15. Oktober 2019 möglich (HIPAA-zertifizierter sicherer AWS Cloud-Server).