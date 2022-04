ERSTES IMMOBILIEN-METAVERSUM: NTRY LÄUTET NEUE ÄRA IN DER IMMOBILIENBRANCHE EIN

Die NTRY-Plattform nutzt die Kraft der High-Fidelity-3D-Visualisierung, wertet Renderings und Standbilder in interaktive Präsentationen für die neuesten Angebote der Bauträger auf und fügt sie nahtlos in einen Spiegel der realen Welt ein, um so ein zweckbestimmtes Metaversum zu schaffen.