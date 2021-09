Erweiterung der Agtech-Plattform weltweit: Semios nimmt 100 Mio. USD an Kapital auf

„Semios hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Landwirten das Leben leichter zu machen, indem ihnen Big-Data-Analysen und Machine-Learning-Lösungen bereitgestellt werden, mit denen sie das Ernterisiko mindern und sich so auf einen nachhaltigeren Anbau von mehr Nahrungsmitteln konzentrieren können", sagte Dr. Michael Gilbert, CEO von Semios. „Wir haben mit eigenen Augen gesehen, vor welchen Herausforderungen unsere Kunden stehen – von schwerer Dürre und verheerenden Bränden über Frost bis hin zu geringerer Rentabilität und einer zunehmenden regulatorischen Belastung. Doch angesichts dieser Herausforderungen passen sich die Landwirte mittels neuer Technologien auch an die Ernährungsbedürfnisse unserer wachsenden Bevölkerung an. Unsere jüngsten Akquisitionen zielen darauf ab, die Hilfsmittel, die Landwirte für die Bewirtschaftung ihrer Pflanzen benötigen, aus einer Hand zu Verfügung zu stellen. Die jüngste Finanzierungsrunde wird uns helfen, die Agrarindustrie in einer Phase weiterhin zu unterstützen, in der sie sich einigen ihrer bisher schwierigsten Herausforderungen stellen muss."

Bis heute hat Semios über 225 Millionen USD an externem Kapital aufgebracht. Im vergangenen Jahr hatte Semios eine Finanzierung in Höhe von 100 Millionen USD bekannt gegeben, die ebenfalls von der Morningside Group geleitet wurde und die Bilanz des Unternehmens für die Akquisitionen von Altrac, Centricity und Agworld im Jahr 2021 stärkt. Die Integration von landwirtschaftlichen Lösungen von Drittanbietern in die Anbaumanagementplattform des Unternehmens hilft den Erzeugern, einen besonders genauen Überblick über die Entwicklung ihrer Ernte in Echtzeit zu erhalten, und zwar alles über ein- und dieselbe Plattform, was zu einer besseren Entscheidungsfindung und letztendlich zu besseren Ernteergebnissen in einem volatileren Klima führt und unter herausfordernden Wachstumsbedingungen führt.

„Morningside investiert in Unternehmen, die sich den drängenden globalen Herausforderungen stellen", betonte Mick Sawka, Investment Manager der Morningside Group. „Die Fähigkeit, die Nachhaltigkeit unserer Ernährungssysteme inmitten der komplexen Dynamik des Klimawandels nicht nur zu erhalten, sondern auch zu verbessern, ist eines der dringendsten Bedürfnisse unserer Zeit. Semios ist führend darin, den Landwirten bei der Bewältigung dieser Aufgabe zu helfen, und wir sind stolz darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen."

Mit aktuell mehr als 120 Millionen Hektar an bewirtschafteten Reihen- und Dauerkulturen bietet Semios Landwirten, Agronomen und Agrareinzelhändlern in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Europa und Südafrika unterschiedlichste Lösungen in den Bereichen Planung, Logistik und landwirtschaftliche Betriebsführung, Buchführung, Agronomie und Automatisierung.

Die UBS Investment Bank fungierte als exklusiver Vermittler für Semios.

Informationen zu Semios

Das 2010 in Vancouver ansässige Unternehmen Semios bietet Precision Agriculture as a Service™ auf der Grundlage von Echtzeit-Erntedaten und Techniken zur Schädlingsbekämpfung für Baumobst-, Nuss- und andere Dauerkulturen an. Durch die Nutzung eines Netzwerks von Sensoren, die täglich mehr als 500 Millionen Datenpunkte zur Messung von Klima, Bodenfeuchtigkeit, Insekten und Krankheiten bereitstellen, setzen wir Big-Data-Analysen und maschinelles Lernen ein, um die Ernterisiken für Landwirte zu reduzieren und zu mildern. Semios steht auf der Global Cleantech 100, einer jährlich erstellten Liste der 100 innovativsten Cleantech-Unternehmen weltweit, sowie auf der Thrive Top 50, eine Liste der 50 weltweit führenden AgTech-Unternehmen. 2021 übernahm Semios die Unternehmen Altrac, Centricity und Agworld und wurde damit zu einem der weltweit größten unabhängigen AgTech-Lösungsanbieter.

Informationen zu Morningside Venture Investments:

Morningside ist eine diversifizierte Investmentgruppe, die 1986 gegründet wurde und Private-Equity- und Venture-Capital-Investitionen tätigt. Morningside investiert aktiv in Life-Science-Unternehmen in der Frühphase, die sich um besonders innovative, neue Technologien bemühen.

