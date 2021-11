Es gibt ein Investment-Match für jeden Investor, überall auf der Welt! Dank einer einzigartigen Kundenerfahrung findet Privatam, der Fintech-Konzern mit Zentralen in Monaco und Zürich, die perfekte Investition, die leicht verständlich und gleichzeitig perfekt auf die Bedürfnisse der Investoren zugeschnitten ist.

MONACO, 17. November 2021 /PRNewswire/ -- Privatam stellt seinen neuen Kundenkonzept vor: „Finden Sie Ihr Investment Match". Das Fintech-Unternehmen strebt an, das Kundenerlebnis zu erneuern und möchte sicherstellen, dass strukturierte Produkte von jedem Investor verstanden und genutzt werden. Der neue Ansatz ist gleichzeitig eine deutliche Aufwertung der digitalen Plattform von Privatam. Durch die weitere Verbesserung des Investitionsprozesses geht Privatam einen weiteren Schritt, um das innovativste Ökosystem der Welt für strukturierte Produkte zu werden.

Fokus auf den Kunden: User Experience als Mittelpunkt des Privatam-Ansatzes

Die Digitalisierung hat in fast jeder Branche einen deutlichen Wandel bewirkt. Heute liegt der Fokus zunehmend darauf, eine positive Nutzererfahrung zu schaffen, um Services individueller und verständlicher zu gestalten. Der neue Ansatz von Privatam geht auf diese Veränderungen in der Investmentbranche ein.

„Die Investition in strukturierte Produkte war früher mit vielen Mühen verbunden. Wir haben diese jetzt beseitigt! Maßgeschneiderte Investitionen sind für jedes Portfolio unerlässlich und es gibt keine Ausreden mehr, sie nicht zu verwenden. Wir sind sehr stolz darauf, dass jeder Investor sein perfektes Investment-Match finden kann", sagt Stanislas Perromat, Mitbegründer von Privatam.

2018 war Privatam das erste unabhängige Unternehmen, das den gesamten Investitionsprozess vollständig digitalisiert hat. Seine Plattform revolutionierte das Kundenerlebnis im Bereich kundenspezifischer Produkte.

„Create" oder „select": der Ausgangspunkt, um das perfekte Investment-Match zu finden

Mit seiner digitalen Plattform will Privatam Investoren einen vereinfachten Zugang zu strukturierten Produkten ermöglichen. Mit dem neuen - Find Your Investment Match - will das Fintech-Unternehmen die Branche der Anlageprodukte verändern. Es ist wörtlich gemeint: strukturierte Produkte, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Plattform betreut derzeit Anlageprodukte im Wert von über 10 Milliarden USD für über 800 Vermögensverwalter in 15 Ländern, für die sie bereits maßgeschneiderte Investment-Matches findet.

Vermögensverwalter beginnen mit der Auswahl, ob sie ihr Investment-Match erstellen oder auswählen möchten. Über diese beiden Einstiegspunkte kann jeder Anwender eigene Kriterien definieren und die gewünschten Features selbst einstellen. Auf diese Weise kann das unendliche Potenzial strukturierter Produkte durch die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine genutzt werden.

Privatam nutzt die besten Technologien aus verschiedenen Branchen, um die Anlagebranche zu revolutionieren

Für Stanislas Perromat unterstreicht die neue Strategie die Mission von Privatam, Produkte anzubieten, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. „Das neue Kundenkonzept stellt die nächste Entwicklungsstufe auf unserem Weg dar. Privatam entwickelt sich zu einem etablierten Unternehmen."

Mit der gleichen Philosophie „das Beste aus allen Welten" sind weitere Initiativen zur weitergehenden Anpassung und der weiteren Verbreitung von Bildung in Finanzfragen bereits im Gange.

Informationen zu Privatam

Privatam revolutioniert Investitionen in maßgeschneiderte Produkte und macht die Arbeit von Vermögensverwaltern einfacher, schneller und müheloser. Gegründet 2014 durch 4 Experten der Finanzbranche, die entschlossen sind, den Markt für maßgeschneiderte Anlagen zu verändern.

Seit 2015 bietet Privatam den ersten Multi-Investment-Bank-Produktmonitor an .

. Im Jahr 2018 weltweit erster unabhängiger Multi-Bank-Preisvergleich .

2018 . Im Jahr 2021 werden Anlageprodukte im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar für über 800 Vermögensverwalter in 15 Ländern betreut.

2021 werden Anlageprodukte im Wert von über für über in betreut. Heute ist das ganze Privatam-Team, vom Back-Office bis zum Front-Desk, voll und ganz darauf bedacht, eine einzigartige Kundenerfahrung zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter Privatam.com

