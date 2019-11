Es una noche de paz en los precios de 'Los Doce Días de Navidad', según PNC

PITTSBURGH, 20 de noviembre del 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Índice de Precios de Navidad de PNC (PNC Christmas Price Index) predice que los amores verdaderos encontrarán todo en calma al poner los obsequios bajo el árbol esta temporada de compras navideñas. Comprar los regalos mencionados en la clásica canción navideña "Los Doce Días de Navidad" (The 12 Days of Christmas) costará 0.2% más que en el 2018, según el 36to análisis económico navideño anual realizado por The PNC Financial Services Group.