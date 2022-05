ESALON NOMME GRETA ROSE COMME NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE

« Je suis très honorée d'avoir été choisie pour diriger cette entreprise innovante et cette équipe talentueuse, a déclaré Mme Rose. Je suis impressionnée par le travail de cette équipe et j'ai hâte de partager mon point de vue et mes idées pour faire avancer eSalon, AURA et Colorsmith. »

La priorité de Mme Rose sera de poursuivre la croissance internationale de toutes les marques. Elle supervise actuellement l'ouverture du nouveau site de production d'eSalon en Allemagne, le deuxième site de l'entreprise en Europe, prévue dans le courant du mois. Le nouveau site de production permettra à l'entreprise de répondre à une demande croissante et de réduire les délais d'expédition pour les clients de la région. Reconnue pour sa stratégie de positionnement des marques en vue de leur croissance, Mme Rose appliquera son expertise omnicanale dans le cadre de la croissance actuelle du commerce de détail de l'entreprise. La culture organisationnelle figurera également parmi les priorités de Mme Rose, qui s'appuiera sur la culture d'eSalon déjà en place pour faire en sorte que l'entreprise continue d'être un lieu de travail accueillant et favorable pour tous les employés.

Mme Rose a débuté sa carrière dans le conseil stratégique, en travaillant pendant six ans pour le Boston Consulting Group, où elle était chargée de projets dans le secteur des produits de grande consommation. De 2016 à 2021, elle a occupé le poste de vice-présidente de la stratégie commerciale et de l'intégration chez Henkel Beauty Care Hair Professional North America et a joué un rôle déterminant dans la construction d'un nouveau siège ultramoderne pour Beauty Professionals, situé à Culver City, en Californie. Elle a également dirigé l'équipe régionale des États-Unis et supervisé toutes les activités d'intégration de six sociétés de Beauty Professional. Dans le cadre de ses fonctions, les priorités de Mme Rose concernaient l'eShop B2B Salonory , le marketing numérique régional, la veille économique et les ventes régionales, les applications informatiques pour les entreprises, le projet #AcademyofHair et la promotion d'une culture unique et florissante.

Originaire d'Allemagne, Mme Rose est titulaire d'un Master en administration des affaires de la WHU - Otto Beisheim School of Management, en Allemagne, et a obtenu un doctorat en gestion de la connaissance et de l'innovation à l'École supérieure polytechnique de Rhénanie-Westphalie, également en Allemagne.

Elle prend la succession de Graham Jones. « Nous accordons toute notre confiance à Greta dans son rôle de PDG d'eSalon, a déclaré M. Jones. C'est une directrice reconnue, dotée d'une grande expérience et d'un point de vue unique qui favoriseront la croissance et l'évolution continues de nos trois marques. »

eSalon réinvente la façon dont les femmes se colorent les cheveux en créant une coloration maison de qualité professionnelle entièrement sur mesure, faite sur commande et expédiée directement à leur domicile. Chaque commande est formulée et distribuée à la demande à Los Angeles et dans les installations de production de Londres. Plus de 300 000 combinaisons de couleurs uniques ont été créées et plus de 12 millions de commandes ont été expédiées à ce jour en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La gamme complète de soins capillaires de eSalon est certifiée par le programme « sans cruauté » Leaping Bunny. En juin 2020, l'entreprise a lancé Colorsmith , la première et unique coloration capillaire personnalisée pour les hommes, aux États-Unis, et l'a étendue à l'Europe en juin 2021. De plus, en janvier 2021, la société a lancé AURA Personalized Hair Care , une approche transformatrice des soins capillaires avec des shampooings, des après-shampooings et des masques personnalisés de qualité supérieure avec un choix de pigments et d'odeurs pour tous les types de cheveux.

