Esaote "entra no autódromo" junto com a Equipe Ducati no primeiro Grande Prêmio de MotoGP de 2020 no retorno do campeonato

"Estamos muito satisfeitos por entrar no autódromo junto com uma equipe e uma marca tão prestigiosas", disse o presidente-executivo da Esaote, Franco Fontana. "Todos nós estamos ansiosos por esse evento, que simboliza mais um passo em nosso retorno gradual à normalidade. Também é uma oportunidade para o trabalho árduo que foi feito nos meses anteriores ser compartilhado com o público em geral, embora seja apenas através de cobertura ao vivo de televisão. A Esaote trabalhou incansavelmente para apoiar o serviço de saúde na Itália e em outros países durante a crise e, agora, estamos orgulhosos por poder exercer um papel ativo nesse evento. A inovação, o design e a paixão são valores essenciais que compartilhamos com a Ducati – valores que nos permitem competir no cenário mundial".

Esaote – líder mundial no setor de sistemas de geração de imagem para diagnóstico médico – confirma, portanto, seu status de Parceira Oficial da Equipe Ducati, se empenhando na busca de excelência em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e estilo italiano.

O Grupo Esaote é uma das principais protagonistas no setor de dispositivos biomédicos, com foco particular em ultrassom, IRM dedicada e TI médica. Com cerca de 1.150 funcionários, a Esaote é sediada em Gênova e tem unidades de produção e de pesquisa na Itália e nos Países Baixos e presença em 80 países. www.esaote.com

Ducati Motor Holding S.p.A – empresa do Grupo Audi – empresa sujeita à direção e administração da AUDI AG

Fundada em 1926, a Ducati vem produzindo motocicletas esportivas equipadas com motores Desmodromic desde 1946, combinando projeto inovador com tecnologia de vanguarda. A Ducati, que completou seu 90o aniversário em 2016, é sediada em Borgo Panigale, em Bolonha. A Ducati participa oficialmente do Campeonato Mundial de MotoGP e do Campeonato Mundial de Superbike. Na MotoGP, na qual participa desde 2003, a Ducati ganhou o Mundial de Construtores e o Campeonato de Pilotos na temporada de 2007. Enquanto isso, no Campeonato Mundial de Superbike, a equipe ganhou 17 títulos de construtores e 14 títulos de pilotos. www.ducati.com

