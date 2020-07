Esaote « entre en piste » avec l'équipe Ducati pour le premier Grand Prix moto de 2020

« Nous sommes ravis de retourner sur le circuit aux côtés d'une équipe et d'une marque aussi prestigieuses. », a déclaré Franco Fontana, le PDG d'Esaote, « Nous attendons tous avec impatience cet événement qui symbolise une nouvelle étape de notre retour progressif à la normale. C'est également l'occasion de faire part au grand public des efforts soutenus que nous avons fournis ces derniers mois, mais seulement en direct à la télévision. Esaote a travaillé sans relâche pour soutenir les services de santé en Italie et dans d'autres pays durant la crise. Nous sommes à présent fiers de jouer un rôle actif dans cet événement. L'innovation, le design et la passion sont des valeurs fondamentales que nous partageons avec Ducati, des valeurs qui nous permettent de rivaliser sur la scène mondiale. »

Esaote, un leader mondial dans le secteur des systèmes d'imagerie diagnostique médicale, confirme ainsi son statut de partenaire officiel de l'équipe Ducati visant l'excellence en matière de R&D, de technologie et de style italien.

Le Groupe Esaote est un acteur de premier plan dans le secteur des dispositifs biomédicaux spécialisé dans les ultrasons, l'IRM spécifique et l'informatique médicale. Basée à Gênes, Esaote compte 1 150 employés, a des installations de production et de recherche en Italie et aux Pays-Bas et est présente dans 80 pays. www.esaote.com

Ducati Motor Holding S.p.A, une société du Groupe Audi sous la direction et la gestion d'AUDI AG

Fondée en 1926, Ducati produit depuis 1946 des motos de sport équipées de moteurs Desmodromic alliant design innovant et technologies de pointe. Ducati – qui a célébré son 90e anniversaire en 2016 – a son siège dans le quartier de Borgo Panigale, à Bologne. La marque participe officiellement au Grand Prix moto et au championnat du monde de Superbike. Au Grand Prix moto, auquel elle participe depuis 2003, Ducati a remporté les titres de constructeur et de pilote champion du monde lors de la saison 2007. En parallèle, dans le championnat du monde de Superbike, elle a remporté 17 titres de meilleur constructeur et 14 titres de meilleur pilote. www.ducati.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1215760/Ducati_Desmosedici_GP_2020_Esaote.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/557501/ESAOTE_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1215759/Ducati_Corse_Logo.jpg

Related Links

https://www.esaote.com



SOURCE Esaote S.p.A.