Esaote geht an der Seite des Ducati-Teams für den ersten Grand Prix der MotoGP 2020 "auf die Strecke"

Wir freuen uns, an der Seite eines solch prestigeträchtigen Teams und einer solch prestigeträchtigen Marke an den Start zu gehen", sagte Esaotes CEO Franco Fontana. "Wir alle freuen uns auf dieses Ereignis, das einen weiteren Schritt in unserer allmählichen Rückkehr zur Normalität symbolisiert. Es ist auch eine Gelegenheit, die in den vergangenen Monaten geleistete harte Arbeit mit der breiten Öffentlichkeit zu teilen, wenn auch nur durch Live-Übertragung im Fernsehen. Esaote hat das Gesundheitswesen in Italien und anderen Ländern während der Krise unermüdlich unterstützt, und jetzt sind wir stolz darauf, eine aktive Rolle bei dieser Veranstaltung zu spielen. Innovation, Design und Leidenschaft sind Grundwerte, die wir mit Ducati teilen – Werte, die es uns ermöglichen, auf der Weltbühne zu konkurrieren".

Esaote, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich medizinischer diagnostischer Bildgebungssysteme, bestätigt damit seinen Status als offizieller Partner des Ducati-Teams, das sich um Exzellenz in F&E, Technologie und italienischem Stil bemüht.

Die Esaote-Gruppe ist ein führender Akteur im Bereich der Biomedizinprodukte, mit besonderem Schwerpunkt auf Ultraschall, dedizierter MRT und medizinischer IT. Das Unternehmen beschäftigt derzeit ca. 1150 Mitarbeiter. Zusätzlich zum Hauptsitz in Genua und eigenen Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und in den Niederlanden ist Esaote in 80 Ländern weltweit tätig. www.esaote.com

Ducati Motor Holding S.p.A - Audi Konzerngesellschaft - Gesellschaft unter der Leitung und Koordinierung der AUDI AG

Ducati wurde 1926 gegründet und produziert seit 1946 Sportmotorräder mit mit desmodromischer Ventilsteuerung, die sich durch innovatives Design und Spitzentechnologie auszeichnen. Das Unternehmen, das 2016 sein 90-jähriges Bestehen feierte, hat seinen Sitz in Borgo Panigale in Bologna. Ducati nimmt offiziell an der MotoGP-Weltmeisterschaft und der Superbike-Weltmeisterschaft teil. An der MotoGP-WM nimmt Ducati seit 2003 teil und gewann 2007 sowohl Hersteller- als auch Fahrertitel. In der Superbike-WM hat Ducati 17 Hersteller- und 14 Fahrertitel zu verbuchen. www.ducati.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1215760/Ducati_Desmosedici_GP_2020_Esaote.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/557501/ESAOTE_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1215759/Ducati_Corse_Logo.jpg

