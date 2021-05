Esaote présente MyLab™X75, son nouvel échographe doté des dernières technologies visant à améliorer la productivité et le confort au quotidien, tout en facilitant l'imagerie par ultrasons

MyLab™X75 offre un accès à des solutions cliniques spécifiques telles que l' évaluation de la micro-vascularisation, la quantification de la dureté du foie ainsi que l'analyse de la fonction du ventricule gauche avec la fonction zéro-clic , ceci dans le but de fournir les meilleurs soins possibles. La mission d'Esaote est de fournir des images ultrasonores extrêmement claires et faciles à interpréter pour garantir un diagnostic précis et rapide , tout en améliorant l'expérience des utilisateurs dans diverses applications cliniques.

« Dans le monde de l'imagerie et des diagnostics non invasifs, l'innovation est essentielle », déclare Eugenio Biglieri, Directeur Général d'Esaote. « À l'heure où les établissements de santé subissent une forte pression, l'imagerie par ultrasons peut apporter une contribution considérable, en raison de l'absence de rayonnement ionisant, de la souplesse et de l'approche au chevet du patient, qui garantissent l'accessibilité. Dans ce scénario, la facilité d'utilisation et l'automatisation sont les principaux moteurs d'adoption de la technologie. »

MyLab™X75 est enrichi d'outils de connectivité et de partage d'images inégalées, qui facilitent incontestablement la gestion du système dans cette période pandémique difficile et permettent de mettre en œuvre des modèles innovants.

« La voix des clients et l'expérience consolidée ont été au cœur du développement du MyLab™X75 », déclare Giovanni Altobelli, Responsable marketing mondial, « et faciliter l'imagerie par ultrasons était notre première priorité : léger et agile, ergonomique et silencieux, efficace et écologique, le nouveau système répond parfaitement aux besoins cliniques actuels. »

MyLab™X75 sera dévoilé le vendredi 28 mai 2021 dans le cadre d'un événement en live streaming exclusif sur plusieurs plateformes internet. L'événement, qui fait partie du programme « Exploring the inside » d'Esaote, est consacré au thème de l'expérience. Des invités de marque tels que l'alpiniste professionnel Hervé Barmasse et des experts médicaux émérites participent et contribuent à l'événement.

À propos d'Esaote

Le groupe Esaote est un leader dans le secteur des équipements biomédicaux, en particulier dans les domaines des ultrasons, de l'imagerie par résonance magnétique dédiée et des logiciels de gestion du processus de diagnostic. L'entreprise emploie actuellement environ 1 180 personnes. Basée à Gênes et à Florence et disposant de propres unités de production et de recherche en Italie et aux Pays-Bas, Esaote est présente dans 100 pays du monde entier. www.esaote.com

