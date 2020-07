Esaote s'apprête à participer à l'ECR 2020 - Édition estivale en ligne : l'édition virtuelle du Congrès européen de radiologie

Esaote occupera un stand virtuel https://ecr2020.expo-ip.com/stand/1255 dans lequel elle présentera ses dernières technologies en informatique médicale, IRM dédiée et ultrasons. Trois « salles » différentes inviteront les visiteurs à découvrir les systèmes et à explorer l'utilisation des appareils à l'aide de documents, de vidéos, de brochures et de cas cliniques.

« La flexibilité, l'adaptabilité et l'innovation sont sans aucun doute des qualités essentielles pour Esaote, elles ont toujours caractérisé sa philosophie et sa recherche, et font partie de son approche "plus avec moins" », a expliqué Franco Fontana, CEO d'Esaote. « Nous vivons une période avec de grands changements, de nouveaux systèmes et de nouvelles technologies. Notre participation à l'édition de l'ECR de cette année est un pas en avant dans cette direction : Esaote est et restera présente, montrant qu'elle est également capable de mener le changement.

Les points forts du stand incluront le système d'IRM dédié O-scan Elite pour les diagnostics d'extrémité, doté de la technologie AgilExam basée sur l'intelligence artificielle afin de reconnaître l'anatomie du patient et de suggérer automatiquement les paramètres des examens d'IRM selon le protocole choisi. Cette innovation, qui peut être utilisée pour l'imagerie des genoux, des chevilles et des poignets, simplifie les flux de travail en réduisant les temps de scannage et en améliorant la constance en termes de répétabilité et de qualité d'image.

Esaote présentera également son scanner à ultrasons MyLab™9 intégrant le logiciel innovant BreastNav™, un algorithme d'adaptation des modèles qui aide les médecins à créer un modèle 3-D du sein et à localiser les lésions, afin de faciliter les examens et de réduire la dépendance aux opérateurs, ainsi que pour simplifier le suivi des patients. En outre, Virtual Navigator™ sera également présenté sur le stand virtuel d'Esaote : c'est une technologie qui permet une approche multimodale (rayons X, CT/PET-CT, IRM, etc.) et une imagerie fusion en temps réel dans différentes applications cliniques pour aider aux procédures de diagnostic et au traitement des patients.

Pour le secteur de l'informatique médicale, Esaote dévoilera les nouvelles fonctionnalités du système Suitestensa développé par Ebit, pionnier du secteur de l'informatique médicale du groupe : le logiciel « Analytics » pour la surveillance et la gestion des flux de travail en temps réel, même pour de grandes quantités de données, en un seul clic ; une plateforme complète pour la gestion mammaire, du dépistage de premier niveau aux rappels et au suivi ; une nouvelle plateforme et des solutions cloud pour la lecture à distance et un accès Web rapide et facile qui peuvent être utilisées dans une variété de cadres différents (téléconsultations en neurochirurgie, urgences cardiovasculaires, gestion des AVC) et, enfin, encore une fois grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, des outils qui améliorent les rapports avec des données quantitatives structurées, pour optimiser le flux de travail de reporting et soutenir le processus de prise de décisions.

Ces technologies constituent une valeur tangible dans la pratique clinique quotidienne et la gestion des patients, et ont déjà permis à Esaote d'étendre ses partenariats cliniques au niveau international, de l'Europe à l'Asie et aux Amériques, avec une reconnaissance claire de ses investissements continus dans des solutions innovantes d'imagerie diagnostique.

Il sera possible de visiter le stand virtuel d'Esaote en s'inscrivant gratuitement à l'adresse : https://ecr2020.expo-ip.com/stand/1255

Esaote

Le groupe Esaote est un leader dans le secteur des systèmes d'équipements biomédicaux, spécialisé dans les logiciels d'échographie, d'IRM dédié et de gestion des processus de diagnostic. La société emploie actuellement environ 1 150 personnes. Basée à Gênes et possédant des sites de fabrication et de recherche en Italie et aux Pays-Bas, Esaote opère dans 80 pays à travers le monde. Pour tout complément d'information sur Esaote et ses produits, veuillez consulter le site www.esaote.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1214439/Franco_Fontana_CEO_Esaote.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/557501/ESAOTE_Logo.jpg

Related Links

www.esaote.com



SOURCE Esaote S.p.A.