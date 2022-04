Esaote S.p.A. completa 40 anos e se confirma como líder no mercado mundial de diagnóstico por imagem com sistemas de ultrassom, ressonância magnética e tecnologia da informação para cuidados de saúde

Nascida do zero em 1982, a empresa italiana - com sede em Gênova e hoje presente em cem países ao redor do mundo - conquistou imediatamente um papel primordial no mercado global, com foco em inovação, pesquisa e tecnologia. O sistema de ultrassom utilizado pela NASA no início dos anos 90 para os exames cardiovasculares dos astronautas que viajavam no ônibus espacial era da Esaote. O primeiro sistema de ressonância magnética dedicado aos membros foi desenvolvido pela Esaote, bem como a tecnologia de imagem de fusão.

"Imaging the Future, Everyday. Forty years of innovation for health since 1982 (Trazendo a imagiologia do futuro, todos os dias. Quarenta anos de inovação para a saúde desde 1982"): é o evento a ser realizado no Teatro Carlo Felice em Gênova, com convidados de todo o mundo para dar início a uma semana de comemoração.

"Estamos muito orgulhosos de comemorar quarenta anos de atividades e de poder compartilhar este marco com nossos fundadores, com aqueles que trabalharam conosco todos esses anos e com os jovens colegas que são o nosso futuro. Segundo Franco Fontana, CEO do Esaote Group, este evento chega ao fim de um período de grande complexidade, tanto para nosso mercado quanto para o mundo todo, durante o qual a Esaote nunca deixou de investir e inovar, buscando perseguir seus objetivos de crescimento e pesquisa de novos produtos. Esforços que nos permitiram fechar umano fiscal de 2021 de forma extremamente positiva, com receitas consolidadas de até 231,3 milhões de euros (crescimento de 5% em comparação com 2020) e o número de pedidos recebidos teve aumento de 18% em comparação com o ano anterior.

"As minutas de demonstrações financeiras, que já foram aprovadas pelo Conselho de Administração, serão apresentadas à Assembleia Geral no final do mês: o resultado líquido positivo e sólido em comparação com o ano anterior atesta o grande progresso do grupo também nos mercados internacionais, que representam 70% do faturamento total. Um saldo que premia o alto nível tecnológico da empresa que, ao longo de 2021, apresentou inovações significativas no mercado e particularmente apreciadas por nossos clientes, com o lançamento de dois novos sistemas de ultrassom de última geração e a primeira ressonância magnética de campo aberto do corpo inteiro fabricado pela Esaote."

O grupo emprega mais de 1.250 funcionários, dos quais 20% estão envolvidos em pesquisa e desenvolvimento, em cujo setor a empresa investe cerca de 11% do seu faturamento. No ano passado, a força de trabalho da empresa cresceu 8% em todo o mundo. Mais de cem novas contratações para implementar a renovação do mix geracional e profissional, com crescimento principalmente nos setores de P&D, vendas e marketing.

FONTE Esaote

