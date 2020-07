Escala la adopción de billetera digital en ocho mercados; las tarjetas de obsequio son impulsadas por el uso propio, según Estudio Multinacional BrandedPay™ 2020 de Blackhawk Network

El nuevo informe examina las preferencias de los consumidores en cuanto a compras, regalos y pagos en ocho países

PLEASANTON, California, 23 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- En la fecha, la proveedora de pagos de marcas Blackhawk Network dio a conocer su informe 2020 Multinational BrandedPay™,1 el cual revela importante suba en la adopción de la billetera digital que es utilizada en distintas versiones por 88% de los compradores encuestados en ocho mercados. La investigación también halló que más de la mitad de los consumidores encuestados ya han comprado o recibido alguna tarjeta de obsequio digital, las cuales, a diferencia de las tarjetas de obsequio físicas, son compradas en una misma medida para uso propio que para ser regaladas a otra persona. El informe examina las actitudes y comportamientos alrededor de las compras, los pagos y los obsequios, y comprende investigaciones realizadas tanto antes del pico del impacto de la pandemia como información suplementaria2 reunida en el momento en que muchos países han comenzado con las reaperturas por fases.

"En los últimos meses, hemos sido testigos de un rápido cambio al formato digital en lo que se refiere tanto a la demanda de los consumidores como a la necesidad de los vendedores de encontrar a los clientes en el lugar y el modo en que estos están comprando", dijo Theresa McEndree, vicepresidente de marketing de Blackhawk Network. "Inicialmente, nuestra investigación captó los cambios en las preferencias de los consumidores en EE.UU., Reino Unido y varios otros países. Al comenzar a abordar la siguiente fase de la crisis de la COVID se hizo patente que la demanda de los consumidores de servicios digitales y las flagrantes diferencias que detectamos entre los mercados físico y digital no solo eran aún importantes, sino que se vieron o se hicieron más notorias mucho más pronto. Ahora, más que nunca, las marcas y los vendedores que sobrevivirán, y finalmente prosperarán, son aquellos que se adapten rápido y busquen activamente formas de superar nuevos desafíos atrayendo a los clientes desde los canales que ellos consideran más valiosos".

Luego de examinar la información de las respuestas de más de 12.000 consumidores de ocho países de alrededor del mundo, se identificaron las siguientes tendencias:

La adopción de la billetera digital ha despegado

Ochenta y ocho por ciento de compradores encuestados en ocho países usan alguna clase de billetera digital. En EE.UU., antes de que azotara la pandemia, menos de 38% de estadounidenses encuestados decían que usaban billetera digital para hacer compras más frecuentemente o en la misma medida que el año anterior. A medida que la economía comenzó a reabrirse, esa cifra saltó a 55%. Sin embargo, la mayoría de los consumidores encuestados que no están usando billetera digital actualmente, tampoco tienen interés de comenzar ahora. En los ocho mercados, entre quienes no usan billetera digital, solo 29% de los encuestados muestran algún interés y apenas 6% dicen que tienen mucho interés.

Barreras para su adopción: Según los consumidores encuestados, las reservas en cuanto al uso de la billetera digital se manifiestan por la falta de conocimiento sobre cómo funcionan, la seguridad de su uso, cuáles son los beneficios y cuál sería la que mejor se ajuste a sus necesidades.

Las tarjetas de obsequio digitales se imponen a las plásticas y toman impulso por el uso propio

Más de la mitad (52%) de los compradores encuestados han comprado o recibido una tarjeta de obsequio digital. Sin embargo, a diferencia de las tarjetas de obsequio físicas, las digitales se compran tanto para regalar a otros como para utilizar uno mismo.

Los consumidores encuestados que han comprado tarjetas de obsequio digitales para uso propio dijeron hacerlo para darse un gusto, realizar una compra en línea o aprovechar un descuento o promoción.

Las compras en línea superan las compras en tiendas físicas

Más de la mitad (53%) de los compradores encuestados en los ocho mercados informan que compran más a menudo en línea que lo que lo hacen en locales físicos, y regularmente compran desde sus dispositivos móviles. Frente a las cifras del año pasado, 39% informan haber realizado más compras en línea este año y solo 27% dicen que han hecho más compras en tiendas físicas. Menos de dos cada diez compradores encuestados reportan haber reducido sus compras de cualquiera de los dos tipos.

La suba de las aplicaciones de los vendedores: 61% hace compras desde las aplicaciones de los vendedores. En EE.UU., antes de la pandemia, solo 21% de los consumidores encuestados hacían compras desde las aplicaciones de las tiendas más frecuentemente que el año anterior. Después de la primera fase de la crisis de la COVID, casi la mitad de los estadounidenses encuestados lo están haciendo más a menudo, y la cantidad de estadounidenses que nunca usaron una aplicación de una tienda cayó fuertemente de 32% a solo 13%.

Navegando los cambios desde la COVID-19

El mundo está apenas empezando a darse cuenta de qué cambios en el comportamiento y las preferencias de compra se harán permanentes después de la pandemia. Mientras más de la mitad (55%) de los consumidores de EE.UU. se sienten seguros comprando en las tiendas físicas, 44% dicen que es improbable que ellos retornen a su comportamiento normal de compras aunque las tiendas vuelvan a abrir.

En EE.UU., 78% de los consumidores encuestados esperan cambios permanentes en la experiencia de compra generados por la COVID-19. Este sentimiento es similar en Reino Unido donde 75% de los consumidores esperan cambios permanentes.

Tanto en EE.UU. como en Reino Unido, tres de cada cinco consumidores encuestados reportan que las máscaras, los guantes y otras medidas de seguridad hacen más probable que ellos compren por internet antes que en tiendas físicas.

Casi 70% de los consumidores estadounidenses encuestados dicen que es más probable que compren en línea a vendedores que ofrecen la opción de recoger las compras desde el automóvil.

Tendencias de pago más importantes por país

Norte América

EE.UU.: Los estadounidenses se encuentran entre los usuarios más habituales de tarjetas de obsequio tanto físicas como digitales. Más que en cualquier otro país, es allí donde se presenta la mayor probabilidad de haber comprado o recibido una tarjeta de obsequio, sea física o digital. Gift Card Malls™ apareció en EE.UU. y desde entonces se volvió común en locales de almacén y tiendas de productos masivos. Más del 75% de los estadounidenses encuestados tiene la oportunidad de pasar por una estantería de exhibición de tarjetas de obsequio cada semana.

Canadá: Los canadienses reportan una mucho menor habitualidad de uso de canales digitales que el resto de los países encuestados. De los ocho países, ellos son los que menos dicen comprar en la web más a menudo que en las tiendas físicas, y su apego a las tarjetas de obsequio es igualmente baja.

México: Los mexicanos encuestados son los que menos usan billeteras digitales entre los ocho países. Sin embargo, los consumidores mexicanos encuestados son los que más creen en los beneficios, comodidad y ahorros asociados con la billetera digital.

Brasil: Más del 95% de los consumidores brasileños encuestados tiene al menos una billetera digital y la utiliza regularmente para sus compras, más que cualquier otro grupo encuestado.

Reino Unido: Para las compras diarias, los consumidores británicos encuestados son los que con menos probabilidad, entre los ocho países, utilizan tarjetas de débito y de crédito. Más del 88% de los compradores encuestados en Reino Unido utilizan efectivo habitualmente y, si bien alrededor del 90% de estos encuestados tiene una billetera digital, la utilizan muy pocas veces.

Alemania: Aunque los alemanes encuestados son los segundos entre los ocho países en cuanto a la frecuencia de uso de la billetera digital, las opciones de billetera digital individualmente tienen tasas de adhesión muy bajas. Una gran mayoría de compradores alemanes encuestados usa alguna forma de billetera digital, pero se aferra a la que les gusta y evita las demás.

Países Bajos: Los compradores neerlandeses encuestados están entre los que utilizan la billetera digital con mayor frecuencia y pagan con ellas diariamente a tasas aún más altas que los brasileños.

Blackhawk Network trabaja con más de 1.000 marcas y tarjetas asociadas, está presente en más de 200.000 tiendas de venta en 28 países, incluidas las regiones de Europa, Medio Oriente y África y de Asia-Pacífico. Blackhawk Network se conecta con más de 300 millones de compradores en el mundo entero cada semana. Para más información y análisis detallados por país, descargue el informe completo de aquí: "BrandedPay: How People and Brands Connect Through Payments".

Acerca de Blackhawk Network

Blackhawk Network brinda soluciones de pago con marca a través de productos pre-pagados, tecnologías y redes que conectan marcas y personas. Colaboramos con nuestros socios para innovar, traduciendo tendencias de mercado en pagos de marca para aumentar la llegada, la fidelidad y la facturación. Con operaciones en 28 países, nosotros ejecutamos confiablemente soluciones seguras en todo el mundo. Acompáñenos para dar forma al futuro de los pagos de marca globales. Mayor información en blackhawknetwork.com.

1 "BrandedPay: How People and Brands Connect Through Payments" (BrandedPay: Cómo se Conectan las Marcas y la Gente a Través de los Pagos) es un informe basado en los hallazgos de una encuesta vía internet realizada por Leger para Blackhawk Network entre el 12 de febrero y el 17 de marzo de 2020. La muestra abarcó más de 12.000 encuestados en ocho países.

2 El estudio "COVID U.S. Consumer Preferences" (Preferencias de los Consumidores en EE.UU. durante la COVID) está basado en los hallazgos de una encuesta vía internet realizada por SurveyMonkey para Blackhawk Network el 22 de mayo de 2020. La muestra abarcó 1.019 encuestados de EE.UU.

