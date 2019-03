Escritório de advocacia Gürol anuncia decisão de tribunal turco que cita defeito de fábrica no caso da Jaguar Land Rover

ISTAMBUL, 29 de março de 2019 /PRNewswire/ -- O 8o Tribunal do Consumidor de Istambul ordenou que a fabricante britânica de carros de luxo Jaguar Land Rover Company pague uma indenização em um processo judicial relativo ao Range Rover Vogue modelo SUV. O tribunal turco determinou que o risco de segurança do motor era um defeito de fabricação.

O caso foi levado ao tribunal pela primeira vez em 2013 quando o proprietário de um veículo Range Rover novo apresentou uma queixa depois que seu SUV teve problemas no motor e pegou fogo. O escritório de advocacia Gürol entrou com uma ação judicial em nome de seu cliente, Engin Yakut, no 1o Tribunal do Consumidor de Istambul, com o número de processo 2014/1334. Como resultado do processo, em conformidade com a decisão proferida na audiência datada de 28/02/2019 sobre o processo 2016/1029 no 8o Tribunal do Consumidor de Istambul, foi decidido que "o processo foi aceito" e que "foi estabelecido que o veículo Jaguar Land Rover Range Rover Vogue 4.4 com o número de chassi SALGA2JF4DA104851 / número de motor 0021762448DT foi manufaturado com defeitos de fabricação".

Casos de preservação de testemunhos e substituição de mercadorias com defeito foram abertos em 2013, seguidos por um recall de veículos defeituosos em 2014. Toda a ação legal foi consolidada em um único caso em 2016. Após uma série de correspondências entre os Ministérios da Justiça e de Relações Exteriores da Turquia e a Embaixada britânica, a Jaguar Land Rover enviou representação legal para assistir às audiências do tribunal turco.

Após numerosas investigações no distribuidor oficial da Land Rover, um painel de nove professores das Universidades Técnicas de Yildiz e Istambul produziu três relatórios de opinião de especialistas.

O Dr. Candas Gürol, advogado do escritório de advocacia Gürol, disse nos julgamentos: "Queremos ser questionados sobre o caso relacionado ao distribuidor do veículo na Turquia, Borusan A.Ş., com um memorando escrito sobre o mesmo modelo para determinar se há mais recursos sobre o veículo."

Sobre o escritório de advocacia Gürol

O escritório de advocacia Gürol atua em Fenerbahçe Kadıköy desde 2011. As áreas de atuação incluem Direito Penal, Civil, Propriedade Intelectual e Industrial, Execução e Falências, Direito Internacional e Soluções Estratégicas no exterior. O escritório de advocacia Gürol, que presta serviços jurídicos em inglês, francês e italiano, trabalha junto com muitos escritórios de advocacia, acadêmicos, consultores financeiros e firmas de auditoria na Turquia e no exterior.

