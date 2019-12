ESCWA en SDRPY Delen hun Visies voor Jemen's Herstel en Ontwikkeling

Tijdens de bespreking van de delegatie met Toezichthouder-Generaal van SDRPY Ambassadeur Mohammed bin Saeed Al Jabir, directeuren van afdelingen en specialisten van het programma, wisselden de partijen van gedachten over samenwerking door middel van het delen van kennis en ervaring en deelden zij hun visies op de manier waarop concrete resultaten kunnen worden bereikt in het herstel en de institutionele capaciteitsopbouw die de ontwikkeling en humanitaire projecten bevordert in de provincies van Jemen.

"Een stabiele ontwikkeling is essentieel in Jemen en het Saoedisch Ontwikkelings- en Wederopbouw Programma voor Jemen is heel belangrijk en heeft het nobele doel om het dagelijks leven van het Jemenitische volk te verbeteren en stabiliteit te bereiken in hun land," aldus Dr. Dashti in een verklaring. "Wij steunen SDRPY en hun doel om stabiele ontwikkeling te bewerkstelligen. Hier bij ESCWA kijken wij uit naar het uitbouwen van de samenwerking met het programma in projecten om vrede te sluiten, menselijke capaciteit op te bouwen en een complete duurzame ontwikkelingsvisie te ontwikkelen voor Jemen."

"Er bestaat geen twijfel dat ESCWA een internationale organisatie is die zich toelegt op de economische en maatchappelijke ontwikkeling van Arabische landen, waar Jemen een integraal deel van uitmaakt," voegt zij toe. "Wij werken aan het ontwikkelen van Jemen's institutionele en menselijke capaciteiten en aan een plan voor Jemen's post-conflict herstel om een duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen en alomvattende, blijvende vrede."

Zij legt uit dat ESCWA betrokken was bij het delen van ervaringen, percepties en advies op het gebied van duurzame ontwikkeling, het helpen bevorderen en ontwikkelen van menselijke capaciteiten voor Arabische mensen, en het overdragen van kennis. Zij gaf ook aan dat ESCWA zich richtte op de welvaart van landen en dat er een veelbelovende toekomst was voor de Arabische jeugd.

De bespreking tussen ESCWA en SDRPY is de tweede tussen de twee partijen. De eerste bespreking in oktober 2019 werd gehouden in het kader van het programma om stabiliteit te bereiken, hetgeen rechtstreeks verband houdt met duurzame ontwikkeling.

SDRPY en ESCWA houden besprekingen voor het ontwikkelen van visies voor economisch, maatschappelijk en institutioneel herstel, naast stabilisering en vredesopbouw in Jemen, dit alles bedoeld om het volk van Jemen te dienen en om de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (s (SDGs) van de VN te verwezenlijken voor de Republiek Jemen. SDRPY en ESCWA werken ook aan het samen plannen en coördineren teneinde hun ontwikkelingsvisies op Jemen te verenigen en om integratie te bevorderen tussen de daar werkzame ontwikkelingsorganisaties, met als doel het bereiken van een algeheel, breedvoerig ontwikkelingsproces.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1059263/SDRPY_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1059264/SDRPY_2.jpg

