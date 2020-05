Esfoliação é passo importante da rotina de skincare para limpar a pele de forma profunda

SÃO PAULO, 19 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Remover a camada de células mortas faz parte da rotina de cuidados com a pele. Conhecida por esfoliação, a técnica serve para uma limpeza profunda, que pode ser feita por meio de cremes, sabonetes, óleos ou procedimentos químicos em consultório dermatológico, com ácidos e componentes específicos.

Os produtos usados para a esfoliação contêm grânulos na formulação para remover as impurezas pela descamação e fricção com a pele. "Esse passo do skincare deve ser feito com cuidado e paciência. Caso contrário, pode causar irritação e deixar a pele com manchas avermelhadas", alerta a dermatologista Dra. Clarice Birraque.

A esfoliação também funciona como uma preparação para os próximos passos de cuidados dermocosméticos. O recomendado é esfoliar a pele uma ou duas vezes por semana após lavar o rosto com água gelada. "Deve-se colocar pouca pressão e fazer movimentos circulares suaves para não machucar a pele", aconselha Birraque. A médica também indica hidratar e passar o fotoprotetor depois de remover o produto de limpeza facial com água.

A escolha de um produto adequado também é fundamental para um resultado positivo e sem danos à pele. O Dermotivin® Scrub é um sabonete cremoso esfoliante desenvolvido pela Galderma para limpeza profunda, adequado para todos os tipos de pele. Ele possui substâncias com propriedade hidratante, evita o ressecamento e remove as impurezas sem agredir o tecido cutâneo por ter efeito calmante.

"O segredo da esfoliação está na periodicidade e nos cuidados envolvidos", afirma a médica. Não exagerar no atrito e manter uma rotina semanal – e não diária – de esfoliação são regra de ouro para limpar a pele das células mortas e iniciar o passo a passo do skincare.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

FONTE Galderma

