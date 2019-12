Esforce-se para obter mais: a GAC MOTOR anuncia o lançamento de marca e do GS8 na Rússia

"O GS8 é a criação ideal para os consumidores russos que escolhem produtos excelentes. A partir desse produto principal, continuaremos a melhorar a nossa matriz de produtos e a criar uma vida de mobilidade agradável para os consumidores russos", disse Yu Jun, presidente da GAC MOTOR International Sales Company.

Já muito popular em outros mercados, o GS8 atende à crescente demanda do mercado russo por SUVs de luxo de sete lugares, enquanto permite que os consumidores "se esforcem para obter mais", criando novas experiências por meio de mais mobilidade.

Basta, nome familiar na Rússia, foi escolhido como embaixador do GS8. Ao longo de sua carreira, esforçou-se para quebrar os limites de diferentes papéis e buscar inúmeras experiências de vida, coerentes com a mensagem que a GAC MOTOR transmitiu: "Esforce-se para obter mais".

Basta disse que ficou impressionado com o GS8. "A experiência de dirigir o GS8 foi melhor do que eu esperava. O poder gerado desde o início e a aceleração do motor me surpreenderam".

Criado para oferecer qualidade, conforto e potência a toda a família, o GS8 foi projetado com a ideia de contrastar seu exterior poderoso com o interior suave. Com esse contraste do corpo robusto e do exterior resistente, a cabine projetando conforto e aconchego, com assentos ajustáveis na terceira fila e teto solar panorâmico, interior espaçoso proporciona à família viagens relaxantes.

Sob o capô, a transmissão do GS8 é equipada com o motor 320T de segunda geração da GAC MOTOR, o câmbio manual de 6 velocidades Aisin de terceira geração, a tração inteligente de segunda geração nas quatro rodas e o sistema de retorno todo terreno. Com foco no manuseio, desempenho off-road e o melhor recurso de segurança do setor, o GS8 alterna livremente entre seis modos de dirigir: areia, lama, neve, inteligente, esportes e economia, sendo ideal para a direção dura e variadas condições das ruas na Rússia.

O lançamento do GS8 na Rússia sinaliza uma nova fase de expansão internacional da GAC MOTOR, após anunciar sua estratégia de entrada no mercado russo e o plano de desenvolvimento no início deste ano. A montadora já fez progressos significativos de expansão para a Rússia, incluindo a participação no Salão Internacional do Automóvel de Moscou, na Reunião Anual da Associação Russa de Concessionárias de Automóveis e na Feira Internacional de Automóveis de São Petersburgo 2019, estabelecendo sua rede de concessionárias e sua subsidiária na Rússia para operacionalizar e gerenciar as vendas e serviços na Rússia.

Futuramente, a GAC MOTOR lançará mais modelos importantes na Rússia, incluindo o MPV e o SUV, explorará novas oportunidades para expandir sua rede de revendedores para acelerar a penetração no mercado e aumentará sua equipe russa para apoiar a localização de produtos e pesquisa de mercado.

