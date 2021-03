Esforços contínuos de responsabilidade social corporativa da Shanghai Electric recebem o prêmio da Associação de Empresas Chinesas de todo o Paquistão

"Estamos verdadeiramente honrados em receber este reconhecimento da APCEA. A Shanghai Electric continuará a promover o desenvolvimento do Corredor Econômico China-Paquistão no futuro e se esforçará para garantir a construção e operação descomplicada do Projeto Integrado de Energia e Mineração de Carvão do Bloco 1 de Thar. Ao mesmo tempo, permanecemos firmemente empenhados em promover o avanço dos projetos de energia do Paquistão, a fim de beneficiar mais pessoas na comunidade local", disse Meng Donghai, CEO da Thar Coal Block-1 Power Generation Company.

O Projeto Integrado de Energia e Mineração de Carvão do Bloco 1 de Thar ("O Projeto") foi afetado pela pandemia da COVID-19 no ano passado, que, por sua vez, afetou a comunidade local na cidade de Mithi e a província de Sindh como um todo. Na qualidade de desenvolvedora do projeto, a Shanghai Electric respondeu rapidamente quando o governo paquistanês implementou medidas de confinamento em março de 2020, trabalhando em estreita colaboração com o governo Sindh para ajudar os moradores durante o período desafiador.

Em abril, a empresa doou suprimentos essenciais à brigada de infantaria 441 do Paquistão para garantir a segurança do exército. A Shanghai Electric também doou suprimentos para a cidade de Mithi, e distribuiu materiais de proteção, grãos e combustível para ajudar as equipes locais a mitigar a escassez de alimentos e roupas em vilarejos empobrecidos. Mais tarde, em julho, a Thar Coal Block-1 Power Generation Company, juntamente com a Sino Sindh Resources Company em nome da Shanghai Electric, doaram 6 milhões de rupias à província de Sindh para criar o Fundo de Emergência do Coronavírus, que tem como objetivo ajudar o governo e a comunidade locais a enfrentar os desafios da epidemia.

Ao mesmo tempo, o Projeto está tentando superar inúmeras dificuldades e a implementação acelerada, garantindo o cumprimento das medidas de prevenção e controle da pandemia. A entrada e a abertura da estrutura de aço da usina principal foram concluídas em julho de 2020, estabelecendo uma base sólida para a conclusão dentro do prazo dos nodos subsequentes do projeto.

A restrição nacional de confinamento e viagens desacelerou o progresso da construção do projeto no auge da pandemia no Paquistão no ano passado. Para responder rapidamente à emergência, a Shanghai Electric organizou voos charter para enviar engenheiros e trabalhadores para acelerar o progresso do projeto, juntamente com 4 toneladas de equipamentos de proteção individual, suprimentos essenciais, suprimentos de escritório e medicamentos de emergência também para funcionários locais.

No ano passado, a Shanghai Electric envidou esforços contínuos para promover o emprego local na província de Sindh. Em janeiro de 2021, o projeto tinha mais de 5.000 funcionários trabalhando no local — dos quais mais de 75% são funcionários da região. A Shanghai Electric organizou um treinamento antes do trabalho dedicado para ajudar os trabalhadores a melhorar suas habilidades de trabalho e trouxe técnicos seniores da China para transmitir suas habilidades, conhecimentos e experiência aos trabalhadores contratados localmente. Em outubro de 2020, a empresa de energia realizou uma competição de soldagem para incentivar os soldadores locais a demonstrar sua expertise profissional no espírito de buscar a perfeição.

O Projeto Integrado de Energia e Mineração de Carvão do Bloco 1 de Thar foi desenvolvido pela Shanghai Electric sob a iniciativa Cinturão e Rota e um projeto de cooperação energética prioritária no Corredor Econômico China-Paquistão (CPEC). Também faz parte de um esforço do Governo do Paquistão para melhorar a segurança energética e reduzir o custo médio de geração de energia, passando de combustível importado para carvão local.

O projeto é desenvolvido com capacidade de produção anual de 7,8 milhões de toneladas de carvão e inclui duas usinas de energia de 660 megawatts a carvão que podem oferecer eletricidade acessível e confiável para aproximadamente 4 milhões de residências paquistanesas com tecnologia ecológica.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1448851/video.mp4

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

