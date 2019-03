Esforços recentes de desenvolvimento de material da Polyplastics visam a aplicações de veículo elétrico (EV)

TÓQUIO, 27 de março de 2019 /PRNewswire/ -- Com a eletrificação de carros transformando a indústria automotiva, a Polyplastics Co. Ltd., uma fornecedora global líder de plásticos para engenharia, está respondendo com produtos de resina inovadores que são bem-sucedidos ao penetrarem o mercado de veículos elétricos (EV) como alternativa superior aos metais. Os materiais DURANEX (R) PBT e DURAFIDE (R) PPS -- voltados para peças periféricas de engrenagem, como unidades de controle de força (PCUs) -- entregam altas propriedades isolantes e absorção de água menor ao enfrentar condições operacionais severas (-40 C a 150 C, até 95% de umidade relativa).

O DURANEX (R) PBT CG7030 da Polyplastics proporciona menor absorção de água e altas propriedades de rastreamento (CTI: 600V) para peças de alta voltagem como PCUs. O material garante alta confiabilidade para peças de alta voltagem que não ganham distância de rastejo suficiente. Água e sal podem penetrar as peças de alta voltagem e causas problemas de rastreamento; portanto, materiais com altos valores de CTI são necessários.

A Polyplastics também oferece o DURAFIDE (R) PPS 6150T73, que fornece alta resistência contra choque de calor, sólida estabilidade dimensional e excelência resistência química e ao calor para aplicações moldadas para inserção de metal para veículos elétricos. Tecnologias prévias de materiais sofreram de resistência contra choque de calor mais baixa quando a moldabilidade (fluxibilidade) aumentou.

A Polyplastics também está explorando novos materiais para substituir o metal em compartimentos PCU. O termoplástico proporcionaria peso mais leve e maior produtividade. No entanto, outros requisitos chave incluem solidez, estabilidade dimensional, proteção eletromagnética e condutividade térmica. Especificamente, a Polyplastics está atualmente desenvolvendo materiais com propriedades de proteção eletromagnética. A empresa também está direcionando seu trabalho de desenvolvimento de materiais para outras aplicações EV como motores e baterias.

Sobre a Polyplastics

O Polyplastics Group é um líder global no desenvolvimento e produção de termoplásticos para a engenharia. O portfólio de produtos do Grupo inclui PPT, PPS, polioximetileno (POM), polímero de cristal líquido (LCP) e copolímero de olefina cíclica (COC). Com mais de 50 anos de experiência, a empresa tem o suporte de uma forte rede global de P&D, recursos de produção e vendas.

FONTE Polyplastics Co., Ltd.

