Esfriou? Veja os cuidados com a pele durante a estação mais fria do ano

SÃO PAULO, 29 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- O inverno chegou e, com ele, algumas preocupações com a saúde da pele. Por conta da umidade e temperatura baixas, é comum que aconteçam algumas mudanças, que vão desde o ressecamento e aspereza até sensação de desconforto, repuxamento e pinicação. Por isso, durante esse inverno, é importante ficar atento a alguns cuidados essenciais que trarão benefícios para a pele.

Cerca de 39% da população mundial sofre com a pele sensível¹ e isso não diz respeito apenas a face. Segundo estudo realizado em 2016², as cinco principais áreas mais afetadas por sensibilidade são: bochechas, pescoço, pálpebras, mãos e pernas. Nessa época do ano, principalmente quem tem a pele sensível, deve ficar mais alerta.

Mas só com o frio é possível que a pele fique mais sensível?

A médica dermatologista Dra. Maria Laura Malzoni (CRM – SP 150280) explica que há diversos fatores desencadeantes que podem culminar numa pele ressecada e sensível. "Para os pacientes com predisposição genética para pele sensível, utilizar cosméticos inadequados ou em excesso é uma das principais causas de sensibilidade e irritação da pele, mas o ar seco, o frio e a poluição também são fatores importantes".

Durante o inverno, o tempo seco prevalece e com essa condição, a pele tende a perder sua hidratação natural, causando ressecamento. Esse sintoma, associado à aspereza e desconforto são fortes indícios de que a pele está sensível e precisando de hidratação.

"A barreira cutânea é a camada protetora da pele que impede a penetração de agentes externos e a perda de água. Quando essa barreira está danificada, há uma maior perda de água, maior exposição das terminações nervosas e alteração do funcionamento dos nervos da pele que acabam causando sensações desagradáveis como coceiras, irritação, vermelhidão, aspereza e repuxamento que podem agravar a rosácea, eczema, psoríase e até a acne. Sim, não é só a produção excessiva de sebo que causa acne, a barreira cutânea danificada também pode favorecer esse aparecimento", explica a dermatologista.

Hidratar a pele sensível

É importante ter em mente que hidratação é completamente diferente de oleosidade. A hidratação é a retenção de moléculas de água na pele. Já a oleosidade é uma produção de sebo. Logo, toda pele merece e precisa ser hidratada, apenas deve-se ter atenção ao escolher um produto que seja eficiente para cada tipo de pele.

Especialmente para peles que já estão ressecadas e sensíveis, a hidratação é fundamental. Segundo a Dra. Maria Laura, "O cuidado mais indicado para pele sensível é evitar sabões com ingredientes muito abrasivos, optando por aqueles mais suaves e não higienizar a pele mais do que duas vezes por dia – o que vale inclusive para peles oleosas -, utilizar hidratantes que tenham ingredientes que recuperam a barreira cutânea e fazer uso de protetores solares faça chuva ou faça sol".

O ideal é optar por produtos que tenham o pH neutro e ingredientes como glicerina e ácido hialurônico que ajudam a restaurar a barreira e a promover uma hidratação mais profunda.

No caso da pele sensível e seca, Cetaphil® conta com uma linha de hidratantes completa. Cetaphil® Advanced Loção Hidratante utiliza a tecnologia ERC-5* que é uma combinação de potentes ingredientes hidratantes com ação emoliente, umectante e oclusiva, ajudando a pele a reduzir a perda de água e a reter a hidratação natural por meio de uma rápida absorção. Essa solução pode ser encontrada em embalagens de 473ml e 226g, ambas recuperam a barreira cutânea em apenas uma semana e proporcionam uma hidratação avançada da pele seca e sensível com resposta imediata em 15 minutos e prolongada por 48 horas.

Além da linha Advanced, há também o Cetaphil® Creme Hidratante 453g e 250g que promove hidratação para áreas do corpo extremamente ressecadas, resultando em uma sensação imediata de maciez**.

