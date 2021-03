Esfuerzo de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) busca entender el MIS-C, una serie de afecciones causadas por el SARS-CoV-2 en los niños

BETHESDA, Maryland, 3 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los Institutos Nacionales de Salud han lanzado un nuevo esfuerzo de investigación para entender cómo el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, afecta a los niños, que representan aproximadamente el 13 % del total de los casos de COVID-19 en los Estados Unidos. El esfuerzo se conoce como "Colaboración para evaluar el riesgo e identificar los resultados a largo plazo para los niños con COVID (Caring for Children with COVID)". Este programa de investigación está desarrollando y financiando estudios para investigar por qué algunos niños tienen mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2 que otros, por qué los síntomas varían entre los niños que están infectados y cómo identificar a los niños en riesgo de contraer una enfermedad grave a causa de la infección con el SARS-CoV-2. La investigación sobre esta última pregunta se centra particularmente en el síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C), una afección potencialmente mortal caracterizada por una inflamación grave de una o más partes del cuerpo, incluidos el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos o los órganos gastrointestinales.

El programa está dirigido por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI) y el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD), en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID). La investigación realizada a través de CARING for Children with COVID está respaldada en parte por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus.

"Este esfuerzo se deriva del compromiso de los Institutos Nacionales de Salud por comprender el espectro de riesgo que el SARS-CoV-2 representa para los niños y tratar de identificar intervenciones para mejorar sus resultados de salud a corto y largo plazo", dijo la doctora Diana Bianchi, directora del NICHD y copresidenta CARING for Children with COVID.

Según los datos actuales, la mayoría de los niños con infección por SARS-CoV-2 no desarrollan una enfermedad grave. Sin embargo, aquellos que desarrollan MIS-C pueden experimentar fiebre prolongada y dolor abdominal intenso con la posibilidad de que la enfermedad progrese hasta el estado de shock. Aunque la mayoría de los niños con MIS-C sobreviven, su causa y sus efectos a largo plazo siguen siendo en gran parte desconocidos. También existe evidencia preliminar de que algunos niños con una infección asintomática o leve pueden desarrollar síntomas a largo plazo como fatiga, dolor muscular y articular y problemas respiratorios.

"Si bien gran parte de la devastación causada por la COVID-19 afecta a las poblaciones mayores y vulnerables, este virus está afectando a los niños de formas que apenas estamos empezando a comprender", señaló el doctor Gary Gibbons, director del NHLBI y copresidente de CARING for Children with COVID. "Por eso esta investigación y estas redes son tan importantes".

Específicamente, el programa desarrolló protocolos de investigación nuevos para tres redes clínicas con sedes en todo el país, para incluir a niños con infección por SARS-CoV-2 y afecciones relacionadas, incluido el MIS-C:

Resultados a largo plazo del síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MUSIC). Financiado por el NHLBI y aprovechando la Red Pediátrica del Corazón, este estudio se centra en las complicaciones cardiovasculares del MIS-C, pero también recopila datos sobre todos los aspectos de la salud infantil y adolescente en los participantes afectados.

Farmacocinética, farmacodinámica y perfil de seguridad de los medicamentos subestudiados administrados a los niños según el estándar de atención (POPS). Financiado por el NICHD y aprovechando la Red de Ensayos Pediátricos, este estudio se centra en comprender el tratamiento de los niños diagnosticados con COVID-19 o MIS-C con medicamentos que han demostrado ser prometedores en adultos con COVID-19.

Red inmunitaria de investigación pediátrica sobre el SARS-CoV-2 y el MIS-C (PRISM). Patrocinado y financiado por el NIAID, este estudio tiene como objetivo evaluar los resultados de salud a corto y largo plazo de la infección por SARS-CoV-2 en niños, incluido el MIS-C, y caracterizar las vías inmunológicas asociadas con diferentes presentaciones y resultados de la enfermedad.

CARING for Children with COVID también incluye la Predicción de la gravedad de la enfermedad inflamatoria asociada a virus en niños con diagnósticos de laboratorio e inteligencia artificial (PreVAIL kIds), un programa de investigación financiado para fomentar el desarrollo de enfoques que identifiquen a los niños con alto riesgo de desarrollar MIS-C. PreVAIL kIds está financiado por el Programa Radical (RADX-rad) de Aceleración Rápida de Diagnósticos (RADx) de los NIH para respaldar enfoques nuevos y no tradicionales y usos reinventados de las herramientas existentes para resolver las deficiencias en las pruebas y la vigilancia del COVID-MIS-C.

Aunque los estudios respaldados por CARING for Children with COVID tienen objetivos ligeramente diferentes, todas las investigaciones recopilarán datos sobre un conjunto básico de medidas de salud que luego se podrán analizar en todos los estudios. Los datos de las actividades de CARING for Children with COVID estarán disponibles en las múltiples plataformas web de los NIH para permitir a los investigadores realizar análisis adicionales y hacer más descubrimientos.

Podrá encontrar más información sobre la iniciativa en el sitio web de CARING for Children with COVID: Caring4KidsWithCOVID.nih.gov.

Acerca del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD): El NICHD lidera la investigación y la capacitación para comprender el desarrollo humano, mejorar la salud reproductiva, mejorar la vida de niños y adolescentes, y optimizar las habilidades para todos. Si desea más información, visite https://espanol.nichd.nih.gov.

Acerca del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI): El NHLBI es el líder mundial en la investigación de enfermedades cardíacas, pulmonares y sanguíneas y trastornos del sueño que impulsa el conocimiento científico, mejora la salud pública y salva vidas. Para obtener más información, visite www.nhlbi.nih.gov.

Acerca de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH): NIH, la agencia de investigación médica de los EE. UU., incluye 27 institutos y centros, y es un componente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. NIH es la principal agencia federal que realiza y apoya investigaciones médicas básicas, clínicas y traslacionales, y que investiga las causas, los tratamientos y las curas para enfermedades comunes y raras. Para obtener más información sobre los NIH y sus programas, visite https://salud.nih.gov.

FUENTE Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development; National Institutes of Health (NIH)

