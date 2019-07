Esfuerzos colaborativos para seguir impulsando la sostenibilidad en el sector del textil no tejido

LENZING, Austria, 30 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Desde la creación de la marca VEOCEL™ en 2018, Lenzing ha adoptado una nueva estrategia de marca centrada en compromisos colaborativos con negocios y consumidores para impulsar la sostenibilidad en el sector del textil no tejido. Desde su puesta en marcha en 2019, Lenzing ya ha lanzado colaboraciones importantes con socios de marca, como la marca holandesa Sweeps® y seazons® en China, para impulsar el reconocimiento de marca y el factor de sostenibilidad en las aplicaciones sin tejido en todo el mundo.

Junto con estas asociaciones, Lenzing también ha presentado su nueva tecnología Eco Cycle para las fibras de la marca VEOCEL™, que implica el aprovechamiento de una gran parte de los retales de algodón preconsumidos, en la conferencia IDEA 2019, el principal evento del mundo para el textil no tejido y los tejidos técnicos. En la conferencia, además del reconocimiento generalizado del sector, Lenzing también ganó el prestigioso Premio a los Logros en Materias Primas (Raw Material Achievement Award) en la categoría "Mejor introducción de nueva fibra/materia prima".

El aumento de la concienciación sobre los impactos negativos del plástico y los residuos no biodegradables en el medio ambiente en los últimos años es el principal motor del sector para buscar alternativas sostenibles. Es alentador comprobar que cada vez hay más compromisos para reducir los residuos y materiales contaminantes a nivel medioambiental, como la prohibición de los plásticos de un solo uso en la UE y el desarrollo de propuestas de ley sobre residuos por los legisladores estatales de Estados Unidos. Gracias a sus iniciativas, el mundo está escuchando y, actualmente, los países de todo el mundo incluyen políticas sobre plásticos, residuos y medio ambiente en sus agendas.

"Creemos que las fibras sostenibles y tecnologías como la Eco Cycle representan el futuro del textil no tejido. Teniendo en cuenta el impulso que están tomando las iniciativas sobre sostenibilidad en todo el mundo, nos entusiasma apoyar a un amplio sector industrial en su transición hacia una etapa sin plásticos y otros productos no sostenibles a nivel medioambiental. Con las numerosas colaboraciones de marca compartida que ya tenemos en cartera para 2019, estoy seguro de que en los próximos años seremos testigos de muchas más oportunidades increíbles para la marca VEOCEL™ y de un futuro más verde para el sector del textil no tejido", dijo Robert van de Kerkhof, director comercial de Lenzing AG.

Aquí se puede encontrar un resumen de las últimas historias de la marca VEOCEL™:

VEOCEL™ introduce la tecnología Eco Cycle para impulsar la economía circular en las aplicaciones sin tejido

Lenzing presentó al sector del textil no tejido la revolucionaria tecnología Eco Cycle bajo la marca VEOCEL™. La tecnología Eco Cycle implica el aprovechamiento de una gran parte de los retales de algodón, procedentes por ejemplo de la producción de prendas de vestir, y los mezcla con pulpa de madera extraída de forma sostenible para producir nuevas fibras Lyocell vírgenes de la marca VEOCEL™ para aplicaciones sin tejido.

VEOCEL™ lanza nuevos criterios de certificación 100% celulósicos para participar en la creación de un futuro más verde

VEOCEL™ ha introducido un nuevo conjunto de criterios de certificación de marca compartida para el cuidado personal, cuidado del hogar y productos de higiene, según el cual las fibras de la marca VEOCEL™ solo podrán mezclarse con fibras 100% celulósicas y biodegradables. En los productos que incluyan el logo de la marca VEOCEL™ ya no se encontrarán fibras sintéticas o fibras sintéticas de base biológica. Gracias a este enfoque revolucionario dentro del sector, el logo de VEOCEL™ se convertirá en una etiqueta de confianza y permitirá a los consumidores identificar productos no tejidos sostenibles como toallitas, papel higiénico húmedo y mascarillas faciales.



Sweeps® lidera el mercado europeo con los paños de la marca VEOCEL™

En abril de 2019, la marca holandesa Sweeps® se convirtió en la primera marca europea en promocionar activamente el logo de la marca VEOCEL™ en el empaquetado de sus toallitas. Los puntos de venta iniciales para la gama "Natural wipes to go" incluyen Etos, una droguería holandesa, así como aeropuertos de todo el mundo. Gracias al empleo de materiales naturales desde el empaquetado hasta la fibra, Sweeps® establece nuevos estándares tanto de sostenibilidad como de transparencia.



Cuidando de los futuros habitantes de la Tierra - VEOCEL™ lanza unas nuevas toallitas suaves para bebés con seazons®

La marca VEOCEL™ ha anunciado su reciente colaboración de marca compartida con seazons®, una de las primeras marcas chinas de toallitas para bebés en usar materiales botánicos. Los productos naturales y ecológicos de seazons® se han ganado el reconocimiento de los consumidores chinos, ya que cuidan la experiencia de usuario para los niños, y lo que es más importante, tienen como objetivo preservar el medio ambiente para las generaciones futuras.



Los materiales biodegradables son la mejor respuesta a los plásticos de un solo uso

No podemos seguir ignorando la crisis del plástico; debido al aumento de los efectos que causa a los ecosistemas del mundo, diferentes partes están mostrando cada vez más interés en la búsqueda de alternativas sostenibles. Las fibras certificadas y biodegradables de Lenzing han demostrado ser una gran alternativa a los plásticos en las aplicaciones desechables sin tejido. Teniendo en cuenta el enfoque global para encontrar soluciones ecológicas, materiales como las fibras de la marca LENZING™ se convertirán en un producto cada vez más demandado a medida que el mundo reduzca el uso de plásticos.

Se necesitan urgentemente toallitas húmedas biodegradables y desechables por el inodoro para luchar contra la crisis mundial del "fatberg"

Millones de los fondos de los contribuyentes se dedican a limpiar las alcantarillas urbanas de todo el mundo, ya que se atascan con productos no biodegradables y no desechables por el inodoro. A medida que aumenta la concienciación medioambiental, los consumidores están dispuestos a buscar alternativas biodegradables y desechables por el inodoro; mientras, los gobiernos y los actores industriales de la mayoría de los mercados siguen fomentando la educación del consumidor en materia de productos desechables por el inodoro. A este respecto, las marcas cada vez tienen que dedicar más tiempo a atender reclamaciones sobre este tema.

SOURCE VEOCEL