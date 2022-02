ESGE Zauberstab® cordless - für kabellose Küchenabenteuer, welche nicht in der Schublade versteckt bleiben

Den cordless von ESGE Zauberstab® gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen (ESGE Zauberstab® cordless, cordless PLUS und cordless PRO) mit einer wählbaren Motorleistung von bis zu 15'500 Umdrehungen pro Minute im Booster-Modus. Mit seinem minimalistischen, luxuriös-schlanken Designs in den Farben schwarz, weiss und rot setzt der cordless neue Massstäbe.

Der cordless wird in der Schweiz in Mettlen (TG) gefertigt. Er steht für Kraft, Flexibilität und Ausdauer, Made in Switzerland.

Für Redaktionen: Weitere Informationen zum ESGE Zauberstab® cordless und weiteren ESGE Zauberstab®-Produkten finden Sie unter: www.esge-zauberstab.com.

Das Bild und Videomaterial zum ESGE Zauberstab® cordless finden Sie zum Download hier.

Über die ESGE AG

Am 6. März 1950 erfand der Schweizer Ingenieur Roger Perrinjaquet eine völlig neue Art von Küchengerät. Es entstand die Marke ESGE Zauberstab®. Seitdem steht ESGE Zauberstab® für Innovation in der Lebensmittelzubereitung. Als traditionsreiches Schweizer Unternehmen mit Schweizer Produktion überzeugt ESGE Zauberstab® seit 1954 Generationen von Küchenabenteurern und Professionals mit zuverlässiger und eleganter Stabmixer-Unterstützung. Die ESGE AG mit Hauptsitz in Mettlen (TG) beschäftigt aktuell 60 Mitarbeiter und ist im Privatbesitz. Das Unternehmen konnte sich insbesondere in den letzten zwei Jahrzehnten vom kleinen Marktnischen-Anbieter zu einer international bekannten Marke etablieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1750527/ESGE_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1749945/ESGE_Zauberstab_Logo.jpg

Medienkontakt:

Lucas Mörgelin

Brand Affairs AG

+41 44 254 80 00

[email protected]

SOURCE ESGE Zauberstab