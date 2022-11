Eskute - Elektrisch Fiets Merk Onthult Nieuwe Upgrades

AMSTERDAM, 12 november 2022 /PRNewswire/ -- ESKUTE, een snelgroeiend e-bike bedrijf, heeft haar vierjarige bestaan gemarkeerd met uitgebreide upgrades van het elektrische systeem voor de Netuno en Polluno Series, met name in de afdelingen accu's en motoren.

"Sinds de start van ons snelgroeiende merk hebben wij veel steun en positieve feedback gekregen van de gebruikers, wij willen iedereen bedanken en zal ons best doen om steeds verbeterde producten op de markt te brengen, en momenteel hebben wij in het voorjaar al onze modellen geüpgraded om voor nog meer plezierige ritten te verzorgen", aldus ESKUTE CEO Alan Chan.

Wij hebben de batterij en accu geüpgraded naar Samsungcellen, waarbij de accucapaciteit is verhoogd van 10Ah naar 14,5Ah, waardoor langere afstanden gereden kunnen worden. De motoren zijn ook vervangen door producten van Bafang, die krachtiger zijn, minder lawaai maken en minder storingen vertonen.

Een goede selectie van kwalitatief betrouwbare motoren en accu merken zijn van essentieel belang voor om een goed product op markt te brengen. Doorgaans betekent een storing in het elektrische systeem dat een hele motor of accu vervangen moet worden, en in sommige gevallen moet de fiets compleet teruggestuurd worden voor onderhoud. Dit zal de klant natuurlijk niet fijn vinden en overwegen om ESKUTE elektrische fietsen aan familie en vrienden te delen! Serviceverlening is daarom ook zeer belangrijk en wij willen en proberen om door met deze verbeterde onderdelen de kans op defecte-onderdelen, of slecht functionerende fietsen te verminderen.

Door de wereldwijde vraag naar E-Bikes en de erkenning die wij hebben gekregen van onze loyale klanten, wil Eskute tijdens de feestdagen haar waardering tonen om fikse kortingen te geven op de nieuwste producten.

Volgens Wendy, Marketing Director van Eskute International, heeft Eskute de missie om een actiever, en milieuvriendelijker wereld te creëren, en dit kan alleen gerealiseerd worden wanneer steeds meer mensen gebruik maken van een E-Bike.

Tijdens de feestdagen tussen 22 en 29 november kunnen liefhebbers flink wat geld besparen en zullen alle officiële verkoopkanalen en websites van ESKUTE en de Amazon store promoties houden voor Black Friday en Cyber Monday. Het bedrijf zal fikse kortingen aanbieden op de nieuwe modellen van 2022. Gelukkige kopers krijgen ook de kans om gratis fietsgeschenken te winnen, zoals frametassen of fietszadels. ESKUTE zal tijdens deze drukke actieperiode ook tijdige leveringen garanderen.

"Deze Black Friday willen we onze dankbaarheid en waardering uitspreken voor al onze trouwe fietsers," zei Chan. "We stellen onze klanten altijd voorop en luisteren naar hun suggesties terwijl we constant proberen om de beste services te verlenen."

In deze jaren heeft ESKUTE veel geleerd en altijd naar de klant geluisterd. In opvolging van de huidige trend omtrent e-bikes, is ESKUTE van plan om in 2023 met nieuwe soorten fietsen te komen, zoals Fatbikes.

Over Eskute

ESKUTE is in 2019 opgericht met het doel om een duurzaam vervoermiddel op de market te brengen. Door de toenemende groei en vraag naar betaalbare E-Bikes, heeft ESKUTE een volwaardige supply-chain opgezet in Europa, te Polen. Leveringen kunnen rechtstreeks geplaatst worden vanuit de magazijnen in Duitsland, Polen, en Groot-Brittannië. In de toekomst, is Eskute van plan om haar verkoopkanalen en supply-chain te optimaliseren door verschillende kantoren op te richten in Europa. Hiermee wil Eskute haar plan realiseren tot om een "eco-friendly community" te bouwen.

