Eskute feiert die Eurobike mit dem ersten deutschen Flagship-Store

Mit Tausenden von Besuchern auf der Eurobike während der Hauptreisezeit in Europa hat Eskute die Chance, mehr Geschäftspartner zu gewinnen, die Markenpräsenz zu erhöhen und mit bestehenden Kunden in Kontakt zu treten. Die Besucher des Eskute-Standes hatten die Möglichkeit, das europäische Team zu treffen, die Produkte zu testen und sich über die spannenden Entwicklungspläne des Unternehmens zu informieren. Um ein europäisches Publikum besser anzusprechen, hat Eskute sorgfältig eine Reihe von Modellen ausgewählt, die den hiesigen Verbrauchergewohnheiten besser entsprechen und die Stärken des Unternehmens im Produktdesign und in der Herstellung am besten zum Ausdruck bringen.