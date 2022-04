Eskute impulsa el transporte sostenible con las nuevas bicicletas eléctricas urbanas Polluno

La bicicleta eléctrica urbana Polluno deriva su nombre de las palabras "Pollution" (contaminación) y "NO" (no), lo que refleja el apoyo inquebrantable de Eskute a la protección del medio ambiente. Con el mundo en un punto de inflexión en la guerra contra el cambio climático, Eskute invita a la gente de todo el mundo a actuar con valentía, tomar medidas y decir NO a la creciente contaminación en la ciudad.

Según Earth.org, la contaminación atmosférica pone en peligro la vida de millones de personas en todo el mundo cada año y es una de las principales causas de accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y enfermedades cardíacas. En la Unión Europea, pueden atribuirse aproximadamente 400,000 muertes prematuras a la mala calidad del aire, mientras que una de cada 12 muertes en Reino Unido está relacionada con la contaminación. Además de afectar a la población mundial, la contaminación contribuye directamente al cambio climático y a los fenómenos meteorológicos extremos.

Para contrarrestar los efectos de la contaminación atmosférica, la Comisión Europea ha introducido una serie de iniciativas y políticas destinadas a fomentar una mayor adopción de los coches eléctricos y las bicicletas eléctricas en Europa. En medio de esta revolución global de los vehículos eléctricos, las E-bikes Polluno y Netuno son la forma perfecta para que los consumidores hagan el cambio a una forma de viajar más limpia y ecológica. Además de tener un impacto positivo en la protección del medio ambiente, poseer una bicicleta eléctrica también permite a los conductores aliviar la presión causada por el aumento de los precios del combustible, mantenerse en forma y explorar la naturaleza.

"Queremos estar presentes en regiones como Europa, donde podemos ver los impactos tangibles de nuestra marca en el día a día y esperamos que nuestros clientes de todo el continente adoran nuestros productos y, lo que es más, sienten que realmente están marcando una diferencia positiva cuando montan en una bicicleta eléctrica Eskute. Creemos que, juntos, los consumidores y las marcas ecológicas como Eskute pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente y cambiar el mundo para mejor", dijo Alan, el consejero delegado de Eskute.

Este Día de la Tierra, Eskute anima a más personas a unirse a su equipo global de ciclismo y a poner su granito de arena para un futuro más verde con una oferta exclusiva de preventa. Todos los clientes que compren la Polluno ahora recibirán un descuento de 50 euros (50 libras) para invertir en nuestro planeta y contribuir a la protección del medio ambiente.

Para más información y para comprar, visite https://eskute.es/products/polluno_bicicleta_electrica

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1803588/Polluno__Say_NO_to_Pollution.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1728588/Eskute_logo_Logo.jpg

SOURCE Eskute