Eskute luidt de feestdagen in met royale kortingen op de Wayfarer e-bike series!

Dit was volgens CEO, Alan Chen, een zeer positieve ervaring, en namens het Eskute Team, willen wij iedereen harstikke bedanken voor de steun voor het bedrijf en dat iedereen toekomst inziet en eraan meewerkt om naar een milieuvriendelijkere, en groener wereld te bouwen.

Nu dat de feestdagen steeds dichterbij komen, en met de opkomst van de nieuwe Omicron-variant, willen wij steeds meer mensen de kans geven om op een betrouwbare en een veilige manier door het verkeer te laten reizen.

Volgens Jeff, een tevreden en nu ook een trotse eigenaar van de Voyager elektrische fiets, heeft Eskute het geweldig gedaan tijdens de Black Friday en Thanksgiving dagen. "Ik bestelde twee Voyagers tijdens de promotiedagen, en beide kwamen de dag erna aan zoals beloofd. De Levering ging soepel en zowel mijn vrouw, en ik, zijn beide zeer enthousiast over het product. Voor senioren zoals wij (60+), hebben wij nog nooit op een elektrische fiets bereden, maar alles ging soepel en hopelijk blijven wij nog jarenlang gezond om actiever door het leven te gaan, en om door meer te bewegen. Kortom, wij zijn beide zeer tevreden over de uitstekende kwaliteit van de fiets, en te services van Eskute. Goed Gedaan Eskute!''.

Tijdens de feestdagen, kunnen klanten 100 Pond besparen op het achterwiel aangedreven model, Wayfarer, na reductie 899 Pond, of een bundel kopen met een extra accu ter waarde van 249 Pond voor liefst 999 Pond! Voor zowel de meegeleverde accu in de fietst als de tweede accu die in de bundel zit, genieten klanten voor beide batterijen liefst 2 jaar lang garantie.

De verkoop start op 6 december 2021, en eindigt op 10 januari 2022. Ga voor meer informatie naar https://www.eskute.co.uk/

