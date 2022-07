Eskute viert haar eerste officiële Flagship Store in Duitsland tijdens de Eurobike 2022!

Met jaarlijks duizenden bezoekers die massaal bijeenkomen bij deze fietsspektakel van vanjewelste, krijgt Eskute de kans om meer zakenpartners aan te trekken, merkbekendheid te vergroten, en in contact te komen met bestaande klanten. Bezoekers aan de Eskute stand kregen de kans om het Europese team te ontmoeten en te praten over de toekomstplannen van het bedrijf. Om beter tegemoet te komen aan een Nederlands publiek, heeft Eskute haar fietsen zorgvuldig geselecteerd en vakkundig ontworpen zodat het beter bij de doelgroep past. Hierbij bewijst Eskute nogmaals dat het een professioneel fietsbedrijf is dat constant in beweging is om het beste product op de markt te brengen.

Tijdens de Eurobike 2022 tentoonstelt Eskute haar vier nieuwe modellen, de Polluno en Netuno met een achtermotor, en de Polluno Pro en Netuno Pro met een middenmotor. Elke fiets is ontworpen met het oog op om verschillende gebruikersprofielen en fietsgewoontes te verzadigen. Bijvoorbeeld, voor fietsers die dagelijks gemakkelijk door woon-werkverkeer willen pendelen, biedt de Polluno Series de ultieme oplossing terwijl de Netuno Series de natuurlijke krachtpatser is om elk terrein te overwinnen. Degelijkheid, en betrouwbaarheid zijn belangrijke aspecten van Eskute en daarom worden alle modellen uitgerust met een 36V/14.5Ah Samsung-cel batterij dat ergonomisch aan het binnenframe gekoppeld kan worden voor een hogere waterbestendigheidsgraad.

In medio juli 2022 heeft Eskute wederom haar eerste officiële Duitse winkel geopend in samenwerking met Derhein International GmbH, te Mainz. Met betrekking tot de opening van de eerste offline Flagship Store, zei Eskute Marketing Director Chuqiao Zhao (alias Cecilia): "Iedereen die in elektrische fietsen geïnteresseerd is van harte welkom om in onze winkel alle fietsen te testen. We zijn vastbesloten om meer consumenten te laten weten dat we meer zijn dan alleen een online webwinkel en daarom gaat het bedrijf massaal investeren in locale winkels.

De overgang van voornamelijk online verkoop naar het openen van een zaak markeert een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het merk die nu volledig gericht is om haar producten en diensten te lokaliseren. Klanten in Duitsland kunnen nu producten testen in de winkel, spreken met deskundige verkopers en hun nieuwe fietsen rechtstreeks aan huis laten leveren, wat zorgt voor een interactieve en handige winkelervaring.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.eskute.nl

