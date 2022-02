Especial multilíngue "Super Night" do Festival de Primavera da CGTN é apresentado aos espectadores globais

Embaixadores da China na Rússia, Quirguistão, Emirados Árabes Unidos (EAU), Peru, Equador, Argentina e em outros países enviaram saudações de Ano Novo Lunar por vídeo, enquanto repórteres e influenciadores enviaram saudações de Singapura, Nova York, Região Administrativa Especial (SAR) de Hong Kong e de outros lugares do mundo.

Pequim, Chongqing, Wuhan e Qingdao foram as quatro cidades chinesas que iluminaram o céu noturno com lindos espetáculos de luz. Os monumentos das cidades foram incorporados ao logotipo da CGTN e às palavras "Together for a Shared Future" (Juntos por um Futuro Compartilhado), o lema oficial das Olimpíadas de Inverno de 2022.

O espetáculo de cinco horas de duração utilizou tecnologias de ponta, incluindo realidade prolongada (XR), e deu aos espectadores uma experiência mais imersiva, ajudando a romper as limitações do tempo e espaço no palco. A seção aeroespacial do especial analisou as conquistas aeroespaciais da China, exibindo momentos memoráveis, como a primeira vez que os astronautas chineses usaram equipamentos de teleoperação manual em órbita.

Os apresentadores exibiram uma série de costumes e tradições chinesas, incluindo a Ópera de Pequim, a fantasia tradicional Hanfu, a culinária chinesa e diferentes estilos de dança. A maravilhosa experiência audiovisual foi disponibilizada em várias plataformas de mídia social, incluindo o site oficial da CGTN, Facebook, YouTube e Twitter.

O Festival da Primavera, também conhecido como Ano Novo Lunar, é o festival mais importante e amplamente celebrado na China e em outros países do leste asiático. Este não é apenas um momento para reuniões em família, visitar parentes e amigos, mas também para trocar saudações e votos de felicidade para o ano novo. Com base na cultura chinesa, cada ano lunar na China corresponde a um dos 12 animais do zodíaco chinês, e o ano que se inicia é o Ano do Tigre.

Confira a cobertura especial da CGTN: Super Night 2022

https://news.cgtn.com/news/2022-01-31/CGTN-s-Super-Night-is-on-air--17h3f5OO0QU/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Hpoe031PG2c

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737934/CGTNs_multilingual.jpg

FONTE CGTN

