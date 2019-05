Especialista em Instagram, Thiago Manoel dá dicas de como monetizar com audiência nas redes sociais

Especialista em Instagram, o carioca Thiago Manoel tem sido peça chave para mudar essa realidade na vida de muitas personalidades. Com vasta experiência em assessoria de imprensa e no uso das redes, o empresário não só monetiza o seu perfil como dá palestras por todo o Brasil para ensinar quem ainda não sabe lucrar na internet.

"Eu comecei monetizando redes sociais de jogadores. Além de prestar os serviços de gerenciamento dos perfis e assessoria, eu vendia anúncios para empresas. Atualmente, ensino personalidades públicas, empresas ou pessoas comuns a monetizar suas redes. Atendemos desde os perfis de massa aos de nicho", pontua o empreendedor, fundador da Acesso Comunicação e Marketing, que gerencia as redes de uma série de atletas.

A estratégia utilizada por Thiago é usufruir das próprias ferramentas do Instagram para criar um público, ganhar novos clientes e monetizar seus info-produtos. Hoje em dia, o especialista vende suas palestras na IGTV e dá conselhos e informações valiosas na funcionalidade dos melhores amigos – que seus clientes pagam para fazer parte.

"Em vez de subir meus materiais em outra plataforma para tentar vender no Instagram, uso da própria rede para ganhar dinheiro. Com isso, encurto o caminho até o cliente final e facilito a vida dele, mantendo-o no meu perfil antes, durante e depois de uma compra confirmada", completa.

Fidelizando seu público nas redes, Thiago divulga seus eventos offline e aumenta consideravelmente o alcance de suas ações. Em abril, por exemplo, mais de 200 pessoas compareceram em sua palestra "Instagram Otimizado". Uma nova edição do evento já está programada e estima-se que novamente tenha lotação máxima. "Os brasileiros acordaram e querem ganhar dinheiro. Meu desejo é ajuda-los a conseguir isso da maneira mais eficiente possível", conclui o empresário.

Sobre Thiago Manoel:

FONTE Thiago Manoel

