Especialista esclarece dúvidas sobre preenchimento labial com ácido hialurônico

Saiba mais como funciona e quais são os benefícios deste procedimento estético

SÃO PAULO , 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O uso de ácido hialurônico injetável é uma ótima solução para quem deseja dar mais volume aos lábios, hidratá-los ou definir melhor o contorno da região. Dentre as opções presentes no mercado, Restylane® KysseTM se destaca por ter sido desenvolvido especificamente para a região dos lábios, com uma textura que mantém os movimentos e a funcionalidade da região. Com segurança comprovada por vários estudos, um deles, inclusive, registrou que 98% desses pacientes relataram satisfação com a capacidade de beijar de seus lábios após o tratamento, tendo em vista que a região fica mais aveludada e macia¹.

Para quem tem vontade de experimentar o tratamento, mas ainda tem dúvidas, a dermatologista Dra. Gleyce Fortaleza (CRM-PE 15446) ajuda a esclarecê-las:

Como funciona o preenchimento labial com ácido hialurônico?

"O preenchimento labial com ácido hialurônico é realizado de forma injetável e é indicado para quem deseja volumizar, hidratar, definir o contorno e/ou melhorar a qualidade da pele dos lábios", explica a médica.

Dentre as opções presentes no mercado, Restylane® Kysse se destaca por meio de pesquisas que comprovam a segurança do produto.

Preenchimento labial dói?

"A dor é muito relativa, há pacientes que têm mais sensibilidade e outros nem tanto. Mas, de forma geral, o procedimento é bastante tranquilo e rápido, basta apenas aplicar um creme anestésico".

A boca fica inchada após o procedimento?

"É comum que a região fique levemente inchada por cerca de três dias após o procedimento. Para conter essa queixa, é recomendável realizar compressas de gelo de acordo com a orientação do especialista", esclarece Dra. Gleyce.

Homens podem fazer?

"Tanto homens quanto mulheres podem fazer, desde que não tenham doenças autoimunes ou inflamações e infecções ativas nos lábios, como herpes. No caso das mulheres, também é contraindicado para grávidas e para aquelas que estão amamentando", orienta a médica.

Homens tanto podem fazer uso de preenchedores labiais, como já há uma técnica de aplicação específica para eles, denominada Kyssability for Men. Trata-se de um conjunto de técnicas que orienta o médico a melhor definir os traços dos lábios preservando a sensibilidade, a movimentação dinâmica da boca e o aspecto masculino.

Os resultados são imediatos? Quanto tempo duram?

Os resultados podem ser observados logo após a aplicação e podem durar até um ano³.

Vai ficar muito exagerado?

"É importante buscar um bom profissional de saúde que irá traçar um tratamento personalizado de acordo com o seu objetivo e irá indicar o produto mais adequado, desenvolvido para atender às funcionalidades da região e promovendo um resultado natural", finaliza a dermatologista.

Restylane® KysseTM é um produto utilizado em procedimentos estéticos injetáveis que devem ser realizados por profissionais de saúde habilitados à prática.

¹Bertucci V, Nikolis A, Solish N, Lane V, Hicks J. Subject and partner satisfaction with lip and perioral enhancement using flexible hyaluronic acid fillers. J Cosmet Dermatol. 2021 May;20(5):1499-1504.

²Hilton S, Sattler G, Berg AK, et al. Randomized, Evaluator-Blinded Study Comparing Safety and Effect of Two Hyaluronic Acid Gels for Lips Enhancement.Dermatol Surg. 2018;44(2):261-269

Sobre a Galderma

A Galderma uma empresa global independente de dermatologia, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

FONTE Galderma

SOURCE Galderma