Especialistas destacam novas tecnologias e sua relação com a cibersegurança em evento da Tempest

"Com o surgimento constante de novas tecnologias digitais é fundamental que as empresas e a sociedade compreendam a importância da segurança das informações. A prosperidade dos negócios e o crescimento econômico global dependem fortemente da confiança que podemos depositar nas tecnologias emergentes. Para fomentar um debate de qualidade, o Tempest Talks convidou profissionais renomados no mercado nacional e internacional", explica Cristiano Lincoln Mattos, fundador e CEO da Tempest.

Uma das questões centrais do evento, que permeia as palestras e discussões, é refletir como é possível transformar a adoção de novas tecnologias ou metodologias de segurança em um case de sucesso. Para isso, os convidados debaterão sobre aspectos que são fundamentais para a compreensão profunda do próprio negócio, com o objetivo de criar e estabelecer processos bem estruturados, buscar profissionais qualificados, garantir mais agilidade na tomada de decisão e definir as melhores métricas para acompanhar o retorno sobre investimentos.

O evento contará com as seguintes palestras: Open Revolution: A complexidade da Inovação Tecnológica em ambientes ultraconectados, com Gustavo Stocco, fundador da Futurum Capital; Tecnologias de proteção da identidade: adoção e implantação com foco na evolução da segurança, com Glauco Sampaio, CISO da Cielo; Open Banking: O que já é possível falar sobre a segurança desse ecossistema?, com João Paulo Lins, VP of Technology & Innovation e CTO da Tempest. Além dessas exposições, haverá a já mencionada roundtable Inteligência Artificial e Machine Learning: os CISOs e os times de segurança estão preparados para utilizá-los na gestão de riscos cibernéticos?

O evento poderá ser acompanhado online gratuitamente. Para participar basta se inscrever no link https://www.tempest.com.br/tempest-talks-2021/

Sobre a Tempest

A Tempest Security Intelligence é a maior empresa brasileira especializada em cibersegurança e prevenção a fraudes digitais. Hoje contamos com um time de mais de 400 profissionais e escritórios em Recife, São Paulo e Londres; nos últimos anos a Tempest ajudou a proteger mais de 500 empresas de todos os portes de setores como serviços financeiros, varejo e e-commerce.

Pesquisando e criando novas soluções de proteção digital, a Tempest alia expertise técnica, sólida metodologia e alta tecnologia para entregar um portfólio com mais de 70 soluções, envolvendo Consultorias, Digital Identity, Managed Security Services e Integração. Para mais informações, acesse www.tempest.com.br.

