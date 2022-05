ESPECIALISTAS LANÇAM PRIMEIRO TRATADO SOBRE DOR, REABILITAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA

"As pesquisas clínicas sobre tratamentos não farmacológicos da dor crônica têm evoluído consideravelmente nos últimos anos em todo o mundo. A reabilitação física, com fisioterapia e atividade física, já ocupa lugar de destaque científico, demonstrando que estas são ferramentas que, a médio e longo prazo, geram melhor qualidade de vida e bem estar ao paciente. A fisioterapia possui um arsenal de técnicas e ferramentas que têm o potencial de promover analgesia, melhora da funcionalidade e de outros desfechos importantes para a saúde do indivíduo com dores crônicas", acrescenta.

Com 750 páginas ilustradas, o Tratado de Dor, Reabilitação e Atividade Física é resultado do trabalho realizado há cerca de 20 anos na área de Dor, Movimento, Postura e Comportamento, pelo Grupo de Medicina Física e Reabilitação do Centro de Dor do HC-FMUSP (criado em 1974), tendo sido escrito por seus profissionais e colaboradores de outras instituições, de diversas áreas que tratam a dor em sua prática clínica diária. Ainda segundo seus autores, a maioria dos cursos de graduação e especialização nas áreas de medicina, fisioterapia, psicologia e educação física não possuem esse tema na grade curricular, "contribuindo para o prolongamento do sofrimento e da demora em obter tratamento adequado das condições dolorosas".

Mais sobre os autores

Victor C. Liggieri

Fisioterapeuta Coordenador do Centro de Dor do Hospital das Clínicas da

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Especialista

em Dor pelo HCFMUSP. Especialista em Neuropsicologia pela

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Professor convidado do

curso de Especialização em Dor – HCFMUSP.

Lin Tchia Yeng

Médica fisiatra, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade

de São Paulo (FMUSP), responsável pelo Grupo de Dor do Instituto de

Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Especialista em Dor pelo

HCFMUSP, coordenadora do Curso Interdisciplinar de Dor da FMUSP.

Manoel Jacobsen Teixeira

Professor Titular da Disciplina de Neurocirurgia do Departamento de

Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP);

Chefe do Centro lnterdisciplinar de Dor do Hospital das Clínicas da Faculdade

de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

Serviço

Tratado de Dor, Reabilitação e Atividade Física – Conceitos e Práticas Clínicas

Editora dos Editores, São Paulo, 2022, 750 páginas.

Lançamento: 18 de maio, das 18 às 21 horas, Livraria Martins Fontes Paulista (Avenida Paulista, 509, Bela Vista).

Informações: www.editoradoseditores.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1816813/Livro_Tratado_da_Dor.jpg

FONTE Art Saúde/Editora dos Editores

SOURCE Art Saúde/Editora dos Editores