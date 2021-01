Espera-se que o programa "Presente de Qingdao" se torne no futuro uma campanha anual em Qingdao

No primeiro dia de 2021, às 10h, uma equipe de voluntários composta por escritores, artistas, membros da Liga da Juventude Comunista e cidadãos comuns caminhou até a ponte Trestle (um dos destinos turísticos mais procurados em Qingdao) para distribuir as caixas misteriosas aos passantes. A cerimônia de lançamento do programa estava originalmente prevista para acontecer ali, mas foi cancelada devido às precauções contra a COVID-19. No entanto, isso fez com que a entrega do presente fosse mais surpreendente.