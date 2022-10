Esquenta Black Friday 2022: a partir de 31 de Outubro até a Black Friday a Amazon.com.br traz novas ofertas todos os dias para o consumidor brasileiro

Os clientes podem economizar com novas ofertas todos os dias em diversas categorias de produtos e marcas como Apple, Logitech, Pampers, Mãe Terra, Tanqueray, Tramontina, Electrolux, Lolla, Playstation, Xbox, Havaianas, Intelbras, entre outros

Lançamento do "Guia de Presentes" com tudo para o Fim de Ano, prazo de devolução estendido e, ferramentas que ajudam organizar suas compras a presentar no Fim de Ano

Em ação focada no mês da Consciência Negra, a página "Enaltecendo nossa História" destaca seleção de livros e títulos relacionados à história negra

SÃO PAULO, 28 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A partir do dia 31 de outubro, a Amazon.com.br inicia o Esquenta da Black Friday no Brasil com foco no perfil do consumidor brasileiro, que pode aproveitar ofertas antecipadas todos os dias em diversas categorias até a Black Friday:

Clientes que são membros Amazon Prime ainda contam com frete grátis para todo o Brasil em produtos elegíveis, sem valor mínimo de compra. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 129 em todos os produtos enviados pela Amazon. Para conferir as novidades, acesse Amazon.com.br/blackfriday .

"Nosso compromisso de longo prazo com o Brasil se reflete na Black Friday, data mais importante do calendário do varejo, trazendo uma seleção das melhores ofertas em produtos de acordo com o interesse do nosso cliente", afirma Daniel Mazini, Presidente da Amazon no Brasil. "A ótima experiência que queremos proporcionar para os nossos consumidores no Brasil vai além desses eventos especiais. Oferecemos uma ótima experiência para todos os nossos clientes no Brasil, todos os dias, por meio de produtos de alta qualidade, ótimo atendimento ao cliente, preços baixos, ofertas em todas as categorias, variada seleção de produtos e opções de entrega rápidas, gratuitas e convenientes.", completa Mazini.



A Amazon.com.br também veiculará a partir de 31 de outubro uma campanha de marketing bem-humorada em TV aberta, internet, mobiliário urbano, impresso, mídias sociais e live commerce. Além de ações em digital com a temática de futebol com o jornalista esportivo Tino Marcos, com o canal de YouTube Desimpedidos e influenciadores.

Facilidades nas Compras de Fim de Ano

Além do Esquenta da Black Friday, a Amazon.com.br também anuncia o Guia de Presentes, uma página com uma curadoria de produtos para presentear e organizar a sua celebração de Fim de Ano. Em Amazon.com.br/guiadepresentes, os consumidores podem encontrar presentes através de guias temáticos e seleção qualificada de itens como Brinquedos, Eletrônicos, Moda, Casa e Cozinha, Beleza e Cuidados Pessoais, Livros e Alimentos e Bebidas. Uma facilidade dos clientes Amazon.com.br é a possibilidade de enviar itens já embalados para presente, acompanhados de um cartão com mensagem personalizada. Além disso, na página Guia de Presentes é possível encontrar ideias de decoração típica, embalagens de presentes e uma seleção de produtos para produzir a ceia e festas de Ano Novo.

Quem for presentear também aproveita o prazo de devolução estendido. Durante a temporada de festas de Fim de Ano de 2022, produtos comprados entre 1º de novembro e 31 de dezembro, que sejam vendidos pela Amazon ou vendedores participantes do programa Prime, poderão ser devolvidos até 31 de janeiro de 2023. Além disso, a Amazon.com.br permite que produtos marcados como presente no momento da compra possam, inclusive, ser devolvidos por quem recebeu o presente sem a necessidade da pessoa que deu o presente saber sobre a devolução.

Consciência Negra

Novembro é o mês de ofertas de Black Friday, mas no Brasil é também o Mês da Consciência Negra, e a Amazon Brasil terá iniciativas para reconhecer e valorizar talentos pretos. Entre 1 e 30 de novembro, a página "Enaltecendo nossa História" (amazon.com.br/consciencianegra) apresentará uma curadoria de livros relacionados à história negra, além de produtos da cultura preta. Na página, também terá destaque o projeto contínuo Vozes Negras (amazon.com.br/vozesnegras), que oferece visibilidade para escritoras e escritores negros brasileiros, incluindo autores independentes que se autopublicam por meio do Kindle Direct Publishing. A página especial do Mês da Consciência Negra também dará visibilidade para curadorias exclusivas disponíveis no Amazon Music e Prime Video.

Pequenos e Médios Negócios

O Esquenta da Black Friday também é um período de destaque para Pequenos e Médios Negócios brasileiros. A partir do dia 31 de outubro, os clientes Amazon poderão encontrar mais de mil produtos em oferta na loja exclusiva (https://www.amazon.com.br/apoiepequenosnegocios), incluindo descontos em Moda, Beleza, Esportes, Casa, Alimentos, Tecnologia, Leitura, Pet e muito mais. Na página, além de encontrar produtos com o Selo Pequeno Negócio, os consumidores irão navegar pelas histórias de sucesso de vendedores parceiros, produtos e marcas mais amadas e uma seleção especial com itens de lojas pertencentes a grupos minoritários, como negros e mulheres.

Confira uma prévia dos descontos por categoria de produto:

Eletrônicos com ofertas em fones de ouvido com e sem fio, monitor, mouse, acessórios gamer das marcas Apple, Philips, JBL (Harman), Logitech, HyperX e AOC;

com ofertas em fones de ouvido com e sem fio, monitor, mouse, acessórios gamer das marcas Apple, Philips, JBL (Harman), Logitech, HyperX e AOC; Livros e eBooks com até 50% de desconto nas editoras Harper Collins, Planeta, Ciranda Cultura, além de cupom de 30% em livros e seleção de eBooks gratuitos;

e com até 50% de desconto nas editoras Harper Collins, Planeta, Ciranda Cultura, além de cupom de 30% em livros e seleção de eBooks gratuitos; Cuidados Pessoais e da Casa com até 25% de desconto, incluindo itens de produtos de limpeza, suplementos, cuidados pessoais, cuidados pessoais e para bebês, das marcas OMO, IntegralMedica, Pampers e Finish;

com até 25% de desconto, incluindo itens de produtos de limpeza, suplementos, cuidados pessoais, cuidados pessoais e para bebês, das marcas OMO, IntegralMedica, Pampers e Finish; Alimentos e Bebidas com até 30% de desconto em café, castanhas, condimentos e energéticos das marcas Baggio, Red Bull , Mãe Terra e Piracanjuba;

com até 30% de desconto em café, castanhas, condimentos e energéticos das marcas Baggio, , Mãe Terra e Piracanjuba; Bebidas Alcoólicas como gin, vodka, cerveja e vinho das marcas Tanqueray, Absolut, Singleton e Patagonia com até 25% de desconto;

como gin, vodka, cerveja e vinho das marcas Tanqueray, Absolut, Singleton e Patagonia com até 25% de desconto; Cozinha conta com até 20% de desconto em cafeteiras, panelas, fritadeiras, utensílios de cozinha, nas marcas Tramontina, Mallory e Hamilton Beach;

conta com até 20% de desconto em cafeteiras, panelas, fritadeiras, utensílios de cozinha, nas marcas Tramontina, Mallory e Hamilton Beach; Casa com até 25% de desconto nas marcas Flash Limp, WAP, Oikos e Electrolux, em utensílios para casa, aspirador de pó, mop e travesseiro;

com até 25% de desconto nas marcas Flash Limp, WAP, Oikos e Electrolux, em utensílios para casa, aspirador de pó, mop e travesseiro; Beleza com dermocosméticos, produtos para cabelo, perfumes e maquiagem com até 30% de desconto nas marcas Lolla, Cerave, Isdin e Calvin Klein ;

com dermocosméticos, produtos para cabelo, perfumes e maquiagem com até 30% de desconto nas marcas Lolla, Cerave, Isdin e ; Video Games com ofertas em consoles, jogos e acessórios das marcas Playstation, Xbox e Nintendo;

com ofertas em consoles, jogos e acessórios das marcas Playstation, Xbox e Nintendo; Moda com ofertas cheias de estilo com até 30% de desconto em Havaianas, Hering, Fila, Mash, Colcci, Mormaii, Crocs, Fossil e Hang Loose na categoria em calçados, relógios, tênis esportivos, moda íntima, bolsas, chinelos, óculos de sol e polos masculinas;

com ofertas cheias de estilo com até 30% de desconto em Havaianas, Hering, Fila, Mash, Colcci, Mormaii, Crocs, Fossil e Hang Loose na categoria em calçados, relógios, tênis esportivos, moda íntima, bolsas, chinelos, óculos de sol e polos masculinas; Casa Inteligente com lâmpadas inteligentes das marcas Positivo e Elgin com até 25% de desconto;

com lâmpadas inteligentes das marcas Positivo e Elgin com até 25% de desconto; Ferramentas e Construção com até 20% nas marcas Docol, Intelbras, Bosch e Sparta, em furadeiras e jogos de ferramentas;

com até 20% nas marcas Docol, Intelbras, Bosch e Sparta, em furadeiras e jogos de ferramentas; Brinquedos e produtos para bebês com até 25% de desconto nas marcas NUK, Safety 1st, Philips e Lillo;

com até 25% de desconto nas marcas NUK, Safety 1st, Philips e Lillo; Brinquedos e Jogos das marcas Bandeirante, Xalingo, Copag e Hasbro com até 15% de desconto;

das marcas Bandeirante, Xalingo, Copag e Hasbro com até 15% de desconto; Esportes e Aventura com até 15% de desconto, em produtos como copos térmicos, bicicletas e artigos de exercícios e academia, das marcas Stanley, Dream Fitness, Polimet e Acte;

com até 15% de desconto, em produtos como copos térmicos, bicicletas e artigos de exercícios e academia, das marcas Stanley, Dream Fitness, Polimet e Acte; Pet Shop com as marcas Chalesco, Nestlé Purina, Bayer-Elanco e Keldog com até 20% de desconto em ração e acessórios para pets;

com as marcas Chalesco, Nestlé Purina, Bayer-Elanco e Keldog com até 20% de desconto em ração e acessórios para pets; Papelaria e Escritório com ofertas em canetas, lápis de cor e cadernos em marcas como Faber-Castell, Tilibra e Stabilo;

com ofertas em canetas, lápis de cor e cadernos em marcas como Faber-Castell, Tilibra e Stabilo; Jardim e Piscina com itens de jardinagem, mangueiras e lavadoras de pressão com até 20% de desconto em marcas como Mor, Tramontina, Vonder e Palisad;

com itens de jardinagem, mangueiras e lavadoras de pressão com até 20% de desconto em marcas como Mor, Tramontina, Vonder e Palisad; Automotivos , como acessórios e produtos para cuidados com carro e moto, com até 30% de desconto em marcas como Pro Auto, Bosch, Pro Tork e Thule;

, como acessórios e produtos para cuidados com carro e moto, com até 30% de desconto em marcas como Pro Auto, Bosch, Pro Tork e Thule; Ofertas em Instrumentos Musicais ;

; Leve 3, pague 2 em CD, Vinil, DVD e Blu-ray;

Ofertas em Alimentos e Moda de Pequenos e Médios Negócios, com destaques para marcas como Boni Natural, Ano Zero, Lyoh e ACTE.

Veja algumas dicas para aproveitar o Esquenta Black Friday 2022:

Amazon App: Apenas no app da Amazon é possível receber R$ 20 de desconto em sua primeira compra, além de ter acesso todos os dias um cupom com uma nova oferta.





Apenas no app da Amazon é possível receber de desconto em sua primeira compra, além de ter acesso todos os dias um cupom com uma nova oferta. Frete grátis e rápido: Consumidores que realizarem a primeira compra no site ou no app contam com frete grátis em produtos enviados pela Amazon. Membros Amazon Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 129 nos produtos enviados pela Amazon.

Consumidores que realizarem a primeira compra no site ou no app contam com frete grátis em produtos enviados pela Amazon. Membros Amazon Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de nos produtos enviados pela Amazon. Loja de Cupons: Quem quer economizar ainda mais, pode também aproveitar a Loja de Cupons (amazon.com.br/cupons), que oferece descontos em diversas categorias incluindo Eletrônicos, Livros e eBooks, Cuidados Pessoais e da Casa, Alimentos e Bebidas e muito mais. Uma vez destacados, os cupons são aplicados na finalização da compra.





Quem quer economizar ainda mais, pode também aproveitar a Loja de Cupons (amazon.com.br/cupons), que oferece descontos em diversas categorias incluindo Eletrônicos, Livros e eBooks, Cuidados Pessoais e da Casa, Alimentos e Bebidas e muito mais. Uma vez destacados, os cupons são aplicados na finalização da compra. Pagamento: Na Amazon.com.br, os consumidores podem realizar o pagamento de suas compras com cartões de crédito (todas as bandeiras que operam no Brasil - nacionais ou internacionais), cartões pré-pagos, Pix e boletos bancários.

Parcelamentos: Os consumidores podem parcelar seus pagamentos em até 10 vezes sem juros, e em até 12 vezes para Dispositivos Amazon, como a linha de produtos Kindle, Echo e FireTV.

Os membros Amazon Prime têm à sua disposição ainda mais formas de economizar. Além de entrega rápida e gratuita sem valor mínimo de compra em milhões de produtos e acesso antecipado a ofertas selecionadas na Amazon.com.br, também contam com descontos e vantagens exclusivas e têm acesso ilimitado a filmes e séries premiadas com o Prime Video, mais de milhões de músicas com Amazon Music para membros Prime, centenas de eBooks gratuitos com Prime Reading, jogos gratuitos Prime Gaming.

*O preço e a seleção de produtos podem variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques.

