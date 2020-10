ESR lance le premier support pour voiture de recharge sans fil compatible MagSafe au monde

« Lorsque nous avons appris qu'Apple allait introduire la technologie MagSafe dans la gamme de l'iPhone 12, nous avons vu une occasion de faciliter une fois de plus la vie de nos utilisateurs », a déclaré Tim Wu, PDG d'ESR. « En transformant cette technologie innovante en accessoires faciles à utiliser, nous sommes convaincus que HaloLock, associé à MagSafe, pourra inciter même les utilisateurs occasionnels à essayer la recharge sans fil. »

Le système HaloLock™ comprend un chargeur de voiture (prix de vente conseillé : 39,99 $), un socle de chargement (23,99 $) et unchargeur sans fil 2 en 1 (disponible début novembre).

Il comprend également une version magnétique de l'étui souple CLOUD (19,99 $) - le premier étui pour téléphone compatible MagSafe sur le marché - et prévoit d'ajouter HaloLock™ à d'autres étuis de la gamme ESR de plus de 10 étuis pour iPhone 12 à l'avenir.

À propos de ESR :

Fondée en 2009, ESR est une entreprise technologique mondiale qui compte plus de 80 millions d'utilisateurs et qui, depuis 2018, se classe parmi les trois premiers sur Amazon pour la protection des appareils intelligents. Intégrant la R&D, la conception et la production, ESR continue de créer des accessoires électroniques, des produits technologiquement avancés et des dispositifs intelligents émergents qui permettent aux gens de mieux vivre la technologie au quotidien.

