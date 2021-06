ESR Lance son Écosystème HaloLock™ : Allons Plus Loin avec MagSafe

Expansion de l'Utilisation dans le Monde Réel

L'Écosystème HaloLock™ d'ESR pousse MagSafe plus loin en l'adaptant à de nouveaux champs ou en lui ajoutant des fonctionnalités inédites, ouvrant plus de possibilités sur comment les utilisateurs peuvent intégrer leur téléphone dans la vie quotidienne.

Chargeur pour Voiture HaloLock™ : le premier adoptant MagSafe sur la route

Chargeur HaloLock™ Kickstand : prêt à se transformer d'un socle en béquille

Chargeur HaloLock™ Desktop : 4 rotules de réglage, plus de flexibilité et stabilité

MagSafe sur l'iPhone 12 et Au-delà

Pour accommoder la charge MagSafe, ESR HaloLock™ propose une variété de coques pour la série iPhone 12, notamment la coque série Cloud certifiée MagSafe, Clear Sidekick, Sharp Metro et la coque rebord minimaliste série Cloud bumper.

En outre, ESR a adopté la convenance de MagSafe aux AirPods Pro et smartphones Samsung Galaxy. LaCoque Hybrib HaloLock™ pour AirPods Pro s'aligne automatiquement avec le chargeur MagSafe pour une charge plus rapide et plus efficace. L'Anneau HaloLock™ non seulement intègre MagSafe aux coques traditionnelles, mais confère également aux smartphones Samsung l'alignement magnétique et la fixation MagSafe.

L'Écosystème HaloLock™ continuera à se développer avec l'ajout d'accessoires pour l'iPhone 13 et d'autres appareils intelligents.

À propos d'ESR

Fondée en 2009, ESR est une entreprise technologique internationale qui compte plus de 100 millions d'utilisateurs et qui, depuis 2018, se classe parmi les trois premières sur Amazon pour la protection des appareils électroniques. Intégrant la recherche et le développement, la conception et la production, ESR continue de créer des accessoires électroniques, des produits à la technologie innovante et des nouveaux appareils intelligents qui offrent à ses utilisateurs une meilleure expérience de la technologie dans leur vie quotidienne.

