ESR veröffentlicht HaloLock™ System: MagSafe kann mehr

Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten

Das ESR HaloLock™ System denkt MagSafe weiter, indem es auf neue Orte angepasst wird oder eine total neue Funktionalität erlangt. Dies eröffnet NutzerInnen mehr Möglichkeiten, wie sie im Alltag mit ihren Handys interagieren.

HaloLock™ Autoladegerät: das erste, das MagSafe Laden auf die Straße bringt

HaloLock™ Ständerladegerät: verwandelt sich bei Bedarf vom Pad zum Ständer

HaloLock™ Schreibtischladegerät: anpassbar an 4 Punkten für nahezu unbegrenzte Konfigurationen

Über iPhone 12 hinaus

Um MagSafe Laden zu ermöglichen, bietet ESR HaloLock™ eine Vielfalt an iPhone 12 Hüllen einschließlich der MagSafe-zertifizierten Cloud Series, der klaren Sidekick Series, der scharfsinnigen Metro Series und der minimalistischen Cloud Bumper Hülle.

Darüber hinaus hat ESR die MagSafe Experience auch für AirPods Pro und Samsung Galaxy möglich gemacht. Die HaloLock™ Hybridhülle für AirPods Pro richtet sich automatisch auf MagSafe Ladegeräte aus für das schnellste und effizienteste Laden. Der HaloLock™ Universal Ring wertet nicht nur Standardhüllen auf MagSafe auf, sondern beschert auch Samsung Handys die begehrte magnetische Ausrichtung und Befestigung.

Und last but definitely not least wird das HaloLock™ System künftig mit neuem Zubehör für iPhone 13 und andere Smart Devices weiterwachsen.

Bildergalerie

Bilder aller Produkte hier.

Über ESR

Gegründet 2009 ist ESR heute ein globales Tech-Unternehmen mit einer User-Basis von über 100 Millionen Menschen und seit 2018 einem Top 3 Rank für Smart Device Schutzprodukte auf Amazon. Durch seine Integration aus R&D, Design und Produktion erschafft ESR weiterhin Elektronikzubehör, Tech-verstärkte Produkte und aufstrebende Smart Devices, die Technik benutzerleichter machen.

